Internet : les jeunes passent 4h par jour sur le web contre 3h par semaine sur un livre

Le Centre national du livre vient de rendre public les résultats de sa dernière étude intitulée “Les jeunes Français et la lecture”. Réalisée par le cabinet de sondages Ipsos, on y apprend notamment que les jeunes passent six fois plus de temps sur le web qu'à lire.

TikTok, Instagram ou Snapchat plutôt qu'un bon livre. Voilà comment on pourrait résumer les résultats de la dernière étude du Centre national du livre. Cette analyse, dont les données ont été compilées par le cabinet de sondages Ipsos, avait pour but de mesurer, comprendre et identifier les pratiques ainsi que les leviers et les freins à la lecture chez les jeunes âgés entre 7 et 25 ans.

Pour l'occasion, 1500 jeunes garçons et filles français ont été interrogés sur leurs habitudes de lecture. Les enfants ont répondu à un questionnaire d'une vingtaine de minutes, et la chose a été rendue ludique par l'intégration de Ben, un personnage animé faisant office d'enquêteur virtuel.

Alors, que peut-on retenir de cette étude menée par le CNL ? En premier lieu, les jeunes sont encore nombreux à lire. Ainsi, 81% des sondés lisent pour leurs loisirs et par goût personnel, un chiffre qui passe à 77% pour les élèves hors primaires (collège, lycée, université, etc). En moyenne, ils ont lu 5,4 livres entre janvier et mars 2022. Sans surprise, les BD, comics et mangas sont les contenus les plus populaires, lus par 73% des sondés.

La lecture résiste encore face aux écrans

Autre point encourageant, les jeunes âgés entre 7 et 25 ans lisent avant tout pour le plaisir, à 48%. Néanmoins, un désamour persiste. 16% des sondés ont déclaré détester la lecture. En outre, le décrochage de la lecture est massif dès l'adolescence, et notamment après l'entrée au collège. Ainsi, seulement 68% des garçons continuent de lire pour leurs loisirs, la part reste plus élevée chez les filles avec 81%.

Et comme vous pouvez vous en douter, les écrans prennent rapidement le dessus. En moyenne, les lecteurs loisirs lisent 3h14 par semaine, tandis que l'ensemble des 7-25 ans (qu'ils soient lecteurs ou non d'ailleurs) passe presque 4h devant un écran chaque jour. Cette durée explose chez les 20-25 ans, avec 5h33 par jour en moyenne. En outre, la lecture s'accompagne désormais systématiquement d'un écran, puisque 47% des jeunes continuent d'envoyer des messages, de consulter leurs réseaux sociaux ou de regarder des vidéos pendant leur session lecture.

Le CNL se montre tout de même optimiste, précisant que cet intérêt pour les écrans a développé de nouvelles pratiques chez les jeunes, 40% des 7-25 ans ayant déjà lu un livre numérique ou écouté un livre audio (58%). “Il y a des raisons d'espérer, car les jeunes apprécient que les livres et la lecture viennent à eux. Il faut donc aller les chercher sur le terrain, pour leur permettre de lire comme ils veulent quand ils veulent, et d'avoir une attitude décomplexée par rapport à la lecture”, conclut le Centre national du livre.