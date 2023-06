Skyblog ferme ses portes, l’un des premiers réseaux sociaux de l’histoire va disparaître

Si vous avez grandi dans les années 2000, vous avez très certainement créé un skyblog. Aujourd’hui, la plateforme mythique annonce sa fin. L’équipée en charge du projet explique que les réglementations européennes en matière de données personnelles l’obligent à prendre cette décision. En 2007, Skyblog était le 17e site le plus visité au monde.

Les internautes du début des années 2000 étaient sur MySpace. Ceux arrivés quelques années plus tard étaient sur Skyblog. Lancé en 2002, ce n’est qu’après un certain temps que la plateforme, gérée par la radio française Skyrock, décolle vraiment. Il fut un temps ou tous les élèves de France, dans les cours de récré, partageaient leur blog, espérant à tout prix obtenir le plus de « coms » possibles — quitte à se lancer dans des techniques de marchandage digne des plus grands traders.

Pour peu que vous étiez au collège ou lycée à cette période, vous savez forcément de quoi on parle. La nouvelle, publiée il y a quelques jours par l’équipe en charge du site, sera donc indéniablement difficile à avaler pour certains. En effet, Skyblog n’existera bientôt plus. Le 16 juin dernier, la plateforme a annoncé fermer définitivement ses portes après 21 ans de bons et loyaux services.

Skyblog n’est plus, un pilier du web français disparaît

« Vous avez contribué à créer un des premiers réseaux sociaux au monde. Vous étiez les pionniers d’un mode de communication et d’échange collectif qui allait changer nos sociétés. Vous avez inventé l’intimité partagée », se targue la plateforme. En effet, si c’est bel et bien l’arrivée de Facebook en France qui coupé net l’épopée Skyblog (ce que le site reconnaît d’ailleurs volontiers), force est de constater que ce dernier était un véritable réseau social avant l’heure.

Alors, pourquoi cette fin brutale ? « Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive », explique la plateforme, sans plus de précisions. On ne niera pas le fait que beaucoup d’entre nous avaient un peu oublié l’existence de ce site. Si toutefois vous souhaitez sauvegarder ce pan de l’histoire du web, Skyblog explique la marche à suivre dans le lien ci-dessous.