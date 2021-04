Cette intelligence artificielle permet de discuter avec un Einstein virtuel

Une intelligence artificielle permet désormais de converser avec une version virtuelle du célèbre Albert Einstein. Développé par UneeQ, cet étonnant chatbot répond aux questions des internautes et propose de participer à un quizz portant sur l'oeuvre du savant.

Il y a 100 ans, Albert Einstein, illustre physicien théoricien allemand, remportait le prix Nobel de physique 1921 pour ses contributions à la physique théorique et la découverte de la loi de l'effet photo-électrique.

Pour fêter le centenaire de cet événement historique, UneeQ, une firme néo-zélandaise spécialisée dans le développement de chatbots, a mis au point un clone virtuel d'Albert Einstein en partenariat avec l'Université hébraïque de Jérusalem (une institution que le scientifique a aidé à fonder).

Lire également : Amazon utilise une intelligence artificielle pour veiller à la distanciation sociale dans ses entrepôts

Posez des questions à ce clone numérique d'Einstein

Cette version numérique ne se contente pas de singer le visage et les mimiques du savant. Grâce à l'intelligence artificielle développée par UneeQ, les internautes peuvent converser avec l'Einstein virtuel. Il est possible de poser des questions prédéfinies (concernant l'oeuvre du savant) ou d'inventer vos propres questions. Cerise sur le gâteau, il est possible de converser en anglais avec ce physicien virtuel. “Il peut vous parler de sa vie personnelle et de ses incroyables travaux scientifiques” annonce Uneeq.

Uneeq propose aussi un quizz interactif concernant la vie et les travaux d'Albert Einstein. Ce questionnaire est modifié tous les jours. Enfin, les internautes les plus érudits pourront discuter de mathématiques, de physiques ou du sens de l'univers avec l'IA. “Digital Einstein connaît même toutes les découvertes scientifiques qui ont eu lieu au XXIe siècle après sa vie” précise la firme néo-zélandaise.

Pour mettre au point ce clone virtuel, Uneeq s'est notamment appuyé sur l'immense base de données de WolframAlpha, Goodbye Kansas, un studio spécialisé dans les effets visuels et les algorithmes de Aflorithmique. Pour discuter avec le clone numérique d'Einstein, il suffit de se rendre sur le site web Digital Humans mis en ligne par Uneeq. Notez que la société propose aussi de converser avec une autre intelligence artificielle appelée Sophie.

“Digital Einstein est un avant-goût de ce que l'IA offre aux gens aujourd'hui – un visage amical, une conversation profonde et une interaction ayant certaines des meilleures caractéristiques d'un lien humain réel” fait valoir le spécialiste des chatbots, soucieux de mettre en avant son savoir faire.