Amazon utilise une intelligence artificielle pour veiller à la distanciation sociale dans ses entrepôts

Amazon s’appuie désormais sur une intelligence artificielle afin de faire respecter les règles de distanciation sociale entre ses employés. Dans une poignée limitée d’entrepôts, le géant du commerce en ligne a en effet déployé un « Distance Assistant » capable de repérer si deux individus respectent bien les gestes barrière contre le Covid-19.

Sous le feu des critiques depuis le décès de plusieurs employés américains ayant contracté le coronavirus, Amazon déploie actuellement un dispositif basé sur l’intelligence artificielle et le machine learning afin de veiller au respect des mesures de distanciation sociale dans ses centres.

Baptisé “Distance Assistant”, ce dispositif propriétaire est composé d’un moniteur de 50 pouces, d’une caméra de surveillance et de nombreux capteurs de profondeur et de distance. Placé dans un endroit de passage, il suit les déplacements des employés Amazon et affiche en temps réel sur l’écran des informations concernant la distance qui les sépare.

Concrètement, chaque employé repérée par les capteurs est mis en évidence par un cercle de couleur en réalité augmentée. Si le cercle s’affiche en vert, les salariés ont bien respecté les mesures de distanciation contre le Covid-19: ils se trouvent donc à une distance supérieure à 1,80 m l’un de l’autre. Si les employés sont trop proches, ils seront représentés dans un cercle rouge.

Amazon s’engage à rendre le code de son IA open source

« Notre équipe a décidé d’utiliser la réalité augmentée pour créer un outil semblable à un miroir magique qui aide les employés à visualiser leur éloignement physique des uns des autres » explique Brad Porter, vice-président d’Amazon Robotics, dans un billet de blog.

Pour l’heure, le dispositif est utilisé dans une poignée limitée d’entrepôts Amazon dans le monde. Dans un second temps, la firme de Jeff Bezos a bien l’intention de généraliser le “Distance Assistant” dans tous ses centres de tri et de distribution. Amazon s’est aussi engagé à partager le code de son intelligence artificielle en open source afin que « n’importe qui puisse créer leur propre Distant Assistant ». Que pensez-vous de la technologie mise en place par la multinationale ? On attend votre avis dans les commentaires.