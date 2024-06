Intel lâche quelques infos sur sa nouvelle génération de processeurs Lunar Lake, sortez le portefeuille

De nouvelles informations sur les processeurs Core Ultra 200 d'Intel viennent d'être dévoilées. Cette série, qui est connue sous le nom de code “Lunar Lake”, apportera des améliorations en termes de performance et d'efficacité énergétique.

Intel continue d'innover avec ses processeurs. Alors que les récents CPU Raptor Lake de 14e génération viennent de sortir, les passionnés de technologie et les joueurs attendent déjà avec impatience la prochaine génération: “Arrow Lake”. Lors d'un récent événement, un expert de la société MSI a laissé entendre que ces nouveaux processeurs offriront des performances encore meilleures, avec notamment un nouveau contrôleur de mémoire DDR5.

Sur le même sujet – Voici la GDDR7, la mémoire ultra rapide des prochaines Nvidia RTX 5000

Lors de la conférence Intel Vision 2024, l'entreprise a confirmé que les processeurs Core Ultra 200, connus sous le nom de code “Lunar Lake”, seront lancés entre le 17 et le 24 septembre 2024. Cette série introduira de nouvelles architectures CPU et GPU qui promettent des améliorations de taille en termes de performance et d'efficacité énergétique.

Voici quand sortiront les processeurs d'Intel cachés sous le nom de code Lunar Lake

Les premières puces de la série Core Ultra 200 incluront les modèles Core Ultra 200V et Core Ultra 200K. Ces nouveaux processeurs offriront des performances améliorées pour les tâches quotidiennes et les applications gourmandes en ressources. En octobre 2024, Intel lancera également la plateforme Arrow Lake-S avec les processeurs Core Ultra 200K et les cartes mères Intel Z890.

Ces processeurs seront dotés d'un contrôleur de mémoire DDR5 mise à jour qui permet des vitesses de mémoire plus élevées particulièrement utiles pour les applications liées à l’IA. En plus, ils utiliseront un nouveau socket LGA 1851 qui assure une meilleure compatibilité avec les nouvelles cartes mères. Quand à leur prix, il devrait refléter ces avancées, avec une augmentation par rapport aux générations précédentes, Raptor Lake, que l’on peut estimer autour de 800 euros.

A lire également – AMD : les prochaines Radeon pourraient enfin rivaliser avec Nvidia sur le ray tracing

En janvier 2025, lors du CES 2025, Intel introduira les cartes mères B860 et H810. Elles seront conçues pour fonctionner avec les processeurs de bureau Arrow Lake-S de 65W et 35W, également appelés série Core non-K, qui seront idéaux pour les utilisateurs a la recherche d'une consommation d'énergie plus basse. Cela coïncidera avec le lancement de ces nouveaux processeurs.