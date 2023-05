Intel change le nom de ses processeurs, CityMapper va faire de l’ombre à Google Maps, c’est le récap

Intel dévoile les nouvelles appellations de ses prochains processeurs, CityMapper devient entièrement gratuit, Bing Chat va être intégré par défaut à tous les smartphones Galaxy… bienvenue dans le récap de la veille !

Hier l’actualité tech a été marquée par les petites et les grandes révolutions. Intel, pour commencer, a décidé de complètement revoir le nom de ses processeurs, qui seront désormais beaucoup plus évocateurs. De son côté, CityMapper a annoncé la fin de ses formules payantes, rendant disponibles toutes ses fonctionnalités premium. Enfin, Microsoft et Samsung se mettent d’accord pour intégrer Bing Chat à tous les smartphones Galaxy.

Intel fait entrer ses processeurs dans une nouvelle ère

Core (Ultra) 9 1X0XH : ce nom ne vous dit sûrement rien à l’heure actuelle, pourtant il va falloir le surveiller de près. En effet, il s’agit de la nouvelle appellation type que va utiliser Intel sur ses prochains processeurs, à savoir les Meteor Lake. Une manière comme une autre de se rapprocher des autres géants de la tech qui utilisent déjà le terme Ultra depuis des années pour évoquer leurs produits premium.

À lire — Intel : adieu les Core i3/i5/i7/i9, les processeurs changent de nom après 15 ans

CityMapper devient entièrement gratuit, foncez dessus

C’est le grand concurrent de Google Maps à Paris : CityMapper propose bon nombre de fonctionnalités qui le rend bien plus agréable et complet que son rival. Et la tendance va se confirmer. Il y a quelques jours, l’application a annoncé la fin de ses formules payantes, rendant ainsi disponibles toutes ses fonctionnalités à l’ensemble de ses utilisateurs. Dans l’article ci-dessous, nous vous avons dressé la liste des plus intéressantes.

À lire — CityMapper devient entièrement gratuit, Google Maps a du souci à se faire

Bing Chat débarque sur les smartphones Samsung Galaxy

Microsoft et Samsung viennent de signer un accord historique. Dorénavant, tous les smartphones Galaxy seront équipés par défaut de Bing Chat, l’IA conversationnelle de Microsoft. Plus précisément, le chatbot se trouve dans Swiftkey, le clavier Android de la firme de Redmond. Cela permettra notamment aux utilisateurs de retoucher leur texte avant de l’envoyer.

À lire — Bing Chat est désormais intégré par défaut sur tous les smartphones Samsung Galaxy