Instagram veut placer des photos d’inconnus avant celles de vos amis

Instagram indique que l'accueil réservé à sa fonction « posts suggérés » a été si positif qu'il lance un nouveau test : mélanger des photos d’inconnus avec celles de vos amis. Celles-ci pourraient donc apparaître avant les photos de personnes que vous suivez.

Pour ceux qui ne le savent pas, Instagram a introduit la fonctionnalité « posts suggérés » plus tôt l'année dernière. Celle-ci est présente à la fin de votre fil d’actualité, et vous propose des publications d’inconnus afin de vous inciter à scroller. Instagram souhaiterait désormais aller encore plus loin, en intercalant ces photos et vidéos recommandées avec celles de vos amis.

Selon Instagram, un test impliquant un « petit nombre » de personnes consistera à placer les « posts suggérés » de la plateforme au milieu de leur flux. Dans certains cas, cela signifie que le contenu recommandé d'Instagram apparaîtra avant les photos et les vidéos partagées par vos amis.

Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas désactivable définitivement

En plus de renforcer la proéminence des messages suggérés, Instagram va tester une option qui permet aux utilisateurs de mettre en veille la fonctionnalité, la supprimant du flux pendant 30 jours. Tous les participants au test pourront donner leur avis sur celle-ci et signaler lorsqu’une publication recommandée ne les intéresse pas.

En outre, les utilisateurs pourront sélectionner et ajouter des sujets spécifiques à leur liste d’intérêts pour que l’algorithme d’Instagram leur suggère des photos plus pertinentes qu’ils sont susceptibles d’aimer.

Cependant, il semble que vous ne pourrez pas désactiver les messages suggérés dans le flux de manière permanente. Cela pourrait devenir extrêmement frustrant pour de nombreux utilisateurs qui ne souhaitent que voir les publications de personnes qu’ils suivent, puisqu’il leur faudra désactiver la fonctionnalité manuellement tous les mois.

Pour l’instant, on ne sait pas vraiment si Instagram compte ou non déployer cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs. En effet, cela dépendra des retours des quelques internautes ayant accès au test. On ne sait pas si des utilisateurs français sont concernés, n’hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous remarquez des changements dans votre application.

Source : Phonearena