Indiana Jones et le Cercle Ancien dévoile les prix et les contenus de ses éditions, les voici

Le très attendu Indiana Jones et le Cercle Ancien se précise à travers le contenu de ses éditions numériques et le prix qui va avec. On en apprend également un peu plus sur la configuration PC nécessaire.



Après des années de silence, l'explorateur le plus célèbre du cinéma est revenu en fanfare sur le devant de la scène en 2023 avec un 5e film. On parle bien sûr d'Indiana Jones, incarné pour la première fois par Harrison Ford en 1981. Et après le long-métrage, c'est en jeu vidéo que l'aventurier revient bientôt dans un titre intitulé Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Le joueur incarnera le jeune Indy à la première personne dans une histoire qui se déroule entre celles des Aventuriers de l'Arche perdue et de la Dernière Croisade, les 1er et 3e films de la trilogie originale de Steven Spielberg.

Le fouet, arme emblématique du Dr. Jones, sera évidemment de la partie en prenant une place centrale dans le gameplay. Les premières vidéos donnent envie et si vous envisagez d'acheter le jeu, vous serez ravi d'apprendre que ses différentes éditions numériques ont été dévoilées avec leur prix. Comme d'habitude, vous aurez droit à un bonus de précommande si vous ouvrez le portefeuille dès maintenant, ainsi qu'à du contenu additionnel si vous craquez pour l'édition la plus chère.

Voici combien coûteront les différentes éditions d'Indiana Jones et le Cercle Ancien

Sur PC, l'édition standard d'Indiana Jones et le Cercle Ancien coûte 69,99 €. La précommander vous permet d'accéder au Pack de la Dernière Croisade qui contient la tenue de voyage et le fouet de cirque, tous deux tirés du film. Sur Xbox, c'est la même chose, mais pour 79,99 €. Quant à l'édition Premium à 99,99 € sur PC et 109,99 € sur Xbox, elle donne droit aux contenus suivants :

Le Pack de la Dernière Croisade

Jusqu'à 3 jours en accès anticipé

Le DLC narratif L'Ordre des Géants

Un artbook numérique

La tenue du Temple maudit

Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira le 9 décembre 2024 sur Xbox Series X/S, Xbox One, PC et même sur PS5. Sur PC, on ne connaît pour l'instant que la configuration de base nécessaire pour faire tourner le jeu, sachant qu'elle est susceptible de changer :