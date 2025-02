Ils arnaquent 50 personnes sur Leboncoin et s’enfuient avec 1,5 million d’euros

Une cinquantaine de personnes ont été victimes d'une escroquerie sophistiquée sur le site de petites annonces Leboncoin. Le préjudice global s'élève à presque 1,5 million d'euros.

Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement faux. L'adage est connu, mais quand ça paraît tout à fait crédible, comment savoir si l'on va pas tomber dans un piège ou non ? La question se pose pour Jean, qui parcourt le site d'annonces Leboncoin à la recherche d'une voiture d'occasion.

Il en repère une, “postée par un compte certifié comme professionnel” du nom de Mondial Auto 42. L'homme se renseigne en amont et tout semble en ordre : l'entreprise a un site Web avec des avis ainsi qu'un “numéro Siret immatriculé auprès du tribunal de commerce“.

Jean va même jusqu'à appeler le numéro indiqué sur le site et tombe sur un commercial avec l'accent du Sud. Logique, Mondial Auto 42 est basée à Nîmes. “La société explique qu'elle vend des véhicules d'export, achetés en Allemagne, en Espagne, en parfait état“, et qu'elle “existe depuis sept ans, a fait deux millions de chiffre d'affaires avec de l'import-export de véhicules“.

Cette escroquerie sophistiquée a rapporté 1,5 million d'euros aux arnaqueurs

Le futur acheteur veut faire affaire. Il reçoit un bon de commande avec les informations sur la voiture, le document mentionnant que la vente peut être annulée dans les 14 jours. Il est accompagné du RIB de la société. Prudent, Jean le vérifie et il s'agit bien d'une banque française, “[…] un compte domicilié par la banque en ligne Qonto, destinée aux entreprises. Le compte était ouvert depuis 18 mois“. Rassuré, il verse alors un acompte de 20 % pour réserver le véhicule, 7 000 €, et obtient du commercial son numéro de châssis.

Deux jours avant la livraison, silence radio du côté de Mondial Auto 42. Le téléphone sonne dans le vide et la messagerie est pleine. Jean remarque que les annonces du vendeur ont été supprimées de Leboncoin et comprend qu'il ne verra jamais la voiture. Il ne perd pas de temps et dépose une plainte au commissariat central de Toulouse. C'est là qu'il se rend compte qu'il est loin d'être le seul à s'être fait avoir.

“À ce jour, on recense 50 victimes à travers la France : quatre à Toulouse, il y en a dans l'Hérault, les Pyrénées-Atlantiques, les Alpes-de-Haute-Provence, en région parisienne, dans les Bouches-du-Rhône, le Var, la Haute-Marne, la Haute-Savoie. Il y a même un professionnel qui en a pour 130.000 euros de préjudice. Il y a une étudiante qui a mis toutes ses économies, 15.000 euros dans un véhicule“. Les faits se sont déroulés entre décembre 2024 et janvier 2025.

La banque Qonto refuse de rembourser les victimes

Au total, on estime que les escrocs ont dérobé environ 1,5 million d'euros avant de clôturer le compte bancaire et disparaitre. Jean, comme les autres, s'est tourné vers Qonto, par qui les sommes ont transité. Il s'est heurté à un mur. L'établissement refuse le moindre rappel de fonds, “sans justification” précise Marie-Ange, qui elle a perdu quasiment 27 000 € dans l'histoire. Il s'agissait du prix de la voiture, qu'elle a voulu payer en une seule fois.

D'après les premiers éléments repérés, les malfrats constitueraient un groupe organisé “qui sévit à partir de l'Espagne, puisque la plupart des véhicules étaient stationnées à Barcelone“, note Marie-Ange. Pour paraître le plus crédible possible, la bande a même été jusqu'à émettre des cartes grises pour certains véhicules.

En plus d'avoir déposé plainte auprès du procureur de la république de Nîmes, la cinquantaine de victimes s'est réunie en collectif et s'apprête à saisir le parquet toulousain. Elles n'arrivent pas les mains vides : “Nous avons des photos de six commerciaux de Mondial Auto 42 et celles du PDG, un dénommé Razvan Salason, qui aurait repris la société il y a 18 mois“. Reste à espérer que ce ne sont pas des portraits générés par intelligence artificielle.

Source : France Bleu et La Dépêche