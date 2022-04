Leboncoin : attention à cette arnaque au paiement sécurisé !

Si c'est Leboncoin permet souvent de faire de bonnes affaires, le sites de petites annonces abrite également de nombreuse arnaques. Comme le racontent nos confrères du site UFC Que Choisir, un utilisateur a failli en faire les frais via une escroquerie au paiement sécurisé. On vous explique la méthode.

Ce n'est pas nouveau, Leboncoin a régulièrement fait la Une non pas pour ses prix attractifs, mais plutôt pour les arnaqueurs et escrocs qui y sévissent. On ne compte plus par exemples les histoires de braquage, à l'image de cet utilisateur qui cherchait à vendre sa voiture en 2017 et qui s'est retrouvé avec un pistolet sur la tempe au moment de conclure la transaction.

Même histoire en septembre 2020, avec ce couple désireux d'acheter un PC haut de gamme et qui s'est fait agresser par l'acheteur. Cette fois-ci, pas d'affaire de braquage à main armée, mais une simple arnaque via un faux mail de confirmation. Comme le racontent les membres de l'association UFC Que-Choisir, le vendeur (appelé Elie) cherchait à vendre son PC gaming. Très rapidement, il est contacté par un acheteur enthousiaste qui est prêt à lui verser la somme demandée ainsi que les frais d'expédition.

Pour faire preuve de sa bonne foi, l'homme va plus loin et insiste même pour réaliser la transaction via le système de paiement sécurisé du site de petites annonces. À la suite de quelques échanges, l'acquéreur explique avoir effectué le virement, signalant au passage à Elie qu'il allait recevoir sous peu une confirmation de paiement par mail. C'est effectivement le cas.

L'excuse du paiement sécurisé pour arnaquer les vendeurs

On peut apercevoir sur le mail le montant exact, le nom d'Elie, le descriptif sommaire du produit et enfin l'adresse à laquelle expédier le colis avant de pouvoir récupérer l'argent. Heureusement, Elie a eu le bon réflexe de se renseigner sur le système de paiement sécurisé du Boncoin avant de s'exécuter. C'est ici qu'il découvre le pot-aux-roses. En effet, ce fameux mail de confirmation aurait dû arriver sur la messagerie sécurisée du site, et non sur sa boite mail personnelle. Autre point suspect, la présence de plusieurs fautes d'orthographe grossières dans ce mail de confirmation.

Vous l'avez compris, ce mail n'est pas authentique et si Elie avait envoyé son PC, il n'aurait jamais reçu son argent. Après avoir mené quelques recherches, il a constaté que plusieurs utilisateurs ont été arnaqués via la même méthode. Comme le rappelle UFC Que Choisir, plusieurs autres détails auraient pu mettre la puce à l'oreille à Elie, à commencer par l'adresse mail utilisée. En effet, le site envoie ses messages depuis les adresses suivante uniquement :

@leboncoin.fr

@news.leboncoin.fr

@messagerie@leboncoin.fr

En outre, le fait que l'acheteur ne cherche pas à négocier le prix et à s'acquitter des frais d'expédition doit susciter la méfiance. Il faut rajouter l'adresse d'expédition suspecte, à savoir un point relais, au lieu de l'adresse personnelle de l'acheteur.

Source : UFC Que-Choisir