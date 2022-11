Il y a 3,2 milliards de joueurs sur Terre, du jamais vu

Le jeu vidéo n’a jamais été si populaire à travers le monde. Une étude nous indique aujourd’hui que nous sommes 3,2 milliards de joueurs sur Terre, soit presque la moitié de la population mondiale. Un effet secondaire de l’épidémie de COVID, beaucoup de gens s’étant mis aux jeux vidéo lors des confinements.

Il y a quelques jours, nous avons dépassé le chiffre symbolique des 8 milliards d’êtres humains sur Terre. Parmi eux, il y a 3,2 milliards de joueurs ! Newzoo publie aujourd’hui une étude détaillant point par point le marché du jeu vidéo à travers le monde. Si nous sommes de plus en plus à apprécier ce hobby, les revenus baissent par rapport à 2021, un paradoxe.

Sur les 3,2 milliards de joueurs, 55% d’entre eux viennent de la zone Asie Pacifique. Une donnée peu étonnante, étant donné qu’il s’agit de la zone la plus peuplée de la planète. En Europe, Newzoo estime qu’il y a 430 millions de joueurs. Précisons que pour cette étude, la Russie est incluse dans les données du vieux continent. La région qui connaît la plus forte progression est la zone Moyen-Orient/Afrique, avec un bond de 8,2% du nombre de joueurs, soit 488 millions.

Les revenus du jeu vidéo en baisse

Les joueurs sont de plus en plus nombreux sur Terre et leur nombre à explosé ces dernières années. Ce phénomène est évidemment dû au COVID. Avec les confinements, beaucoup de personnes s’y sont mises afin de s’occuper.

Paradoxalement, les revenus du secteur ont baissé en 2022. Cela s’explique par une année 2021 faste, peut-être trop. Le jeu vidéo a engrangé 184 milliards de dollars cette année, contre 192 milliards en 2021. Fait intéressant, 184 milliards est en-dessous des prévisions pré-COVID (189 milliards). C’est la première fois en quinze ans que les revenues de l'industrie diminuent, mais toutes les données ont été faussées par la pandémie.

Enfin, il est intéressant de voir la partition des revenus pour comprendre comment fonctionne le marché. Sans surprise, c’est la plateforme mobile qui se montre la plus populaire avec 50% des revenus totaux. Il faut dire que le smartphone est la manière la plus simple d’accéder au loisir jeu vidéo, notamment dans les pays en voie de développement. On remarque également que les consoles sont légèrement plus bénéficiaires que le PC, malgré un recul de 4,2%.

Newzoo ne pense pas que cette baisse soit une tendance à long terme. Selon ses prévisions, il devrait y avoir 3,5 milliards de joueurs en 2025 et le marché devrait engranger 211 milliards de dollars.