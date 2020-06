Pokémon Go : ce papy accroc utilise 64 smartphones sur son vélo pour tous les attraper

Pokémon Go a encore beaucoup d’adeptes à travers le monde, dont Chen Sun-yuang. Ce papy de 72 ans a une méthode un peu particulière pour attraper les Pokémons : il accroche 64 smartphones à son vélo. C’est une véritable célébrité dans sa ville, mais également sur Internet.

Lorsque vous jouez à Pokémon Go, vous vous baladez dans la rue, smartphone à la main, avec peut-être une petite batterie portable dans votre sac… De la rigolade en comparaison de Chen Sun-yuang, un taïwanais de 72 ans qui utilise 64 smartphones accrochés à son vélo pour attraper le plus de monstres virtuels possible.

C’est un véritable passionné qui avait déjà fait parler de lui par le passé. Il revient aujourd’hui, plus déterminé que jamais à attraper tous les Pokémons.

Le retour du roi

Chen Sun-yuang a déjà fait parler de lui il y a quelques années. Il était devenu une célébrité sur Internet après avoir accroché 21 smartphones à son vélo. Avec tout cet équipement, il parcourait les rues de New Taipei City pour attraper les monstres virtuels.

Depuis, il avait un peu disparu des radars. Mais le voilà de retour, mieux équipé que jamais ! Il a cette fois accroché 64 smartphones à son véhicule pour arriver à ses fins. Il ne compte pas s’arrêter là, puisque son objectif est d’atteindre les 72 smartphones sans rendre sa conduite impossible.

Tout cet équipement pèse 22 kilos et ne lui permet pratiquement plus de voir la route. Mais qu’importe. Cette installation est détaillée dans un reportage de la télévision locale qui lui est consacré (ci-dessous). On peut y voir les supports utilisés, ainsi que tout l’attirail accroché à son vélo pour recharger les terminaux. On peut également constater qu’il a énormément de fans.

Chen Sun-yuang est joueur de Pokémon Go depuis sa sortie en 2016. Il a expliqué que c’était son petit fils qui l’avait initié au jeu et que depuis, il était devenu complètement accroc. Cela lui a également permis d’être une star, aussi bien dans les rues de sa ville que sur Internet. L’histoire ne dit pas combien de Pokémons il a réussi à attraper jusque là avec cette méthode.

