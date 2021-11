Il commande un Pixel 6 et reçoit un Pixel 6 Pro, merci Google !

Un acheteur américain a passé commande d'un Pixel 6 standard auprès de Google. Á sa grande surprise, l'internaute a reçu un Pixel 6 Pro à la place du smartphone commandé. Cerise sur le gâteau, la marque l'a autorisé à conserver le téléphone.

Il arrive régulièrement qu'un internaute qui commande un article en ligne ne reçoive pas son colis. Parfois, un individu malveillant subtilise le contenu de la boîte pendant le transport. Dans certains cas, l'article commandé est remplacé par un objet anodin. Nous avons récemment rapporté le cas d'un internaute qui a reçu une bouteille d'eau à la place d'une PS5. Quelques mois plus tôt, un internaute belge a reçu un smartphone Archos à 59€ à la place de l'iPhone XS commandé.

Il est par contre plus rare que l'appareil commandé soit remplacé par une édition plus haut de gamme de celui-ci. C'est pourtant ce qui est arrivé à un utilisateur du réseau social Reddit. Dans une publication mise en ligne le mercredi 3 novembre, il explique avoir reçu un Pixel 6 Pro à la place du Pixel 6 standard qu'il a acheté.

Coup de chance : Google l'autorise à garder le Pixel 6 Pro envoyé par erreur

Lors de la réception du colis, l'internaute a remarqué que la boite avait été détruite. “À l'intérieur, il y avait 2 boîtes, une pour le Pixel 6 dans le coloris que j'ai commandé et une pour un Pixel 6 Pro. La boîte du Pixel 6 a été déchirée, sans rien à l'intérieur, mais la boîte du Pro était fermée avec tout le contenu à l'intérieur”, explique l'internaute. In fine, le smartphone commandé a été remplacé par une version plus coûteuse sans la moindre raison apparente.

“Je serais heureux de passer au Pro, mais serais-je en mesure de faire des réclamations de garantie ? Quelqu'un d'autre que Google serait-il pénalisé si je le gardais ? D'autre part, si je porte cela à l'attention de Google, pensez-vous qu'ils me feront le renvoyer ?”, s'est interrogé l'internaute.

Pour en avoir le coeur net, l'internaute est entré en contact avec le service clientèle de Google. Le géant de Mountain View n'a pas demandé à celui-ci de renvoyer le Pixel 6 Pro. Au contraire, la marque l'a autorisé à configurer le smartphone. Bien qu'un rapport d'incident ait été ouvert, il semble que l'acheteur ait obtenu un Pixel 6 Pro pour le prix d'un Pixel 6.