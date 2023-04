Ikea dévoile les produits de son catalogue en 3D à travers Google Search

Toujours plus de magasins Ikea répertorient les modèles en 3D des produits qui garnissent leurs rayonnages. D’ici quelques mois, si tous les employés du géant suédois participent à cet effort, l’ensemble des 10 000 et plus références du catalogue de la compagnie seront visionnables en réalité augmentée directement dans un moteur de recherche.

Le géant mondial de l’ameublement vient d’annoncer qu’il sera désormais possible d’étudier ses produits sous tous les angles à travers le moteur de recherche de Google. Les habitués de la marque jaune et bleu utilisent probablement déjà cette fonctionnalité dans l’application mobile de la compagnie suédoise. Cette dernière est certes très pratique, mais elle n’est disponible que sur iPhone, et elle nécessite une installation, même si ce n’est que pour visionner un objet en 3D, dans son contexte. Une démarche qui peut décourager certains internautes et qui, peut-être, empêche un passage rapide à l’acte d’achat. Un manque à gagner pour Ikea, donc, mais aussi pour Google.

À lire — Google Search va encore mieux protéger les enfants contre les images explicites

Avec ses 450 magasins dispersés dans 53 pays, Ikea est l’enseigne la plus populaire dans le domaine de l’ameublement et de la décoration. Il n’est malheureusement pas toujours facile de se faire une idée des dimensions de leur produit, surtout si on ne souhaite pas installer l’application Ikea Place sur son smartphone. De nombreuses boutiques ont ainsi commencé à soumettre des modélisations des meubles et objets de la compagnie au moteur de recherche de la firme de Mountain View.

Les produits Ikea en 3D arrivent enfin dans Google Search

Dès à présent, il vous suffit de saisir le nom du meuble Ikea que vous souhaitez étudier dans Google Search. Parmi les liens affichés, vous verrez apparaître une option « Afficher en 3D ». Mieux encore, si vous consultez le moteur de recherche depuis un smartphone ou une tablette, vous pourrez même profiter des fonctionnalités de réalité mixte ou augmentée de votre appareil.

Certes, tous les produits de la marque suédoise ne sont pas encore répertoriés, mais l’idée est très bonne. Si bonne qu’on peut considérer qu’à terme, ils seront tous disponibles en 3D directement depuis le navigateur.

Source : 9 To 5 Google