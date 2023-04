Opera : le VPN gratuit et illimité débarque enfin sur iOS

Opera vient d'annoncer l'intégration de son service VPN gratuit et illimité sur la version iOS du navigateur. Désormais, Opera propose son VPN sur l'ensemble sur toutes les principales plateformes, que ce soit sur Android, Linux, Windows, Mac et maintenant et iOS.

En 2016, Opera a frappé fort en annonçant l'intégration d'un VPN gratuit et illimité sur la version Windows de son navigateur. Petit à petit, Opera a fait en sorte de proposer son VPN sur davantage de supports. Depuis 2019 par exemple, les utilisateurs d'Opera sur Android peuvent profiter du service VPN du navigateur.

Depuis, le VPN d'Opera a fait son entrée sur Linux ou encore sur Mac. Seul iOS était laissé pour compte. Et bien bonne nouvelle, ce n'est plus le cas. En effet, Opera a annoncé dans un communique de presse publiée il y a quelques jours l'ajout du service VPN sur la version IOS de son navigateur.

“Nous savons que faire, eh bien, presque tout en ligne est devenu de plus en plus risqué ces derniers temps. Que vous soyez chez vous ou connecté à un réseau public, votre trafic web et votre historique de navigation sont accessibles et vulnérables […] C'est pourquoi les VPN sont devenus un élément essentiel de la vie en ligne : ils protègent votre identité et votre activité”, écrit Opera.

Le VPN gratuit d'Opera enfin disponible sur iOS

Comme le rappelle l'entreprise, cette fonctionnalité est totalement gratuite. Pas besoin d'abonnement, de se connecter ou bien d'installer une extension supplémentaire. Pour l'activer, il suffit de cliquer sur un bouton dédié dans le menu principal pour naviguer en tout anonymat.

Opera précise qu'il s'agit d'un outil sans enregistrement. En d'autres termes, aucune de vos données personnelles, de vos informations liées à votre historique ou à l'adresse de votre réseau d'origine n'est collectée par Opera.

Au passage, Opera énumère dans son communiqué les nouveautés intégrées récemment sur la version iOS de son navigateur. Le bouton d'action rapide permet d'accéder rapidement à tous les outils de navigation. Grâce à la fonctionnalité My Flow, les utilisateurs peuvent également conserver à portée de clics des photos, articles, recettes, des idées de voyage et divers liens.

Via la dernière mise à jour en date, Opera pour iOS s'est également doté d'une fonctionnalité “Signets”, qui permet de mieux organiser sa vie en ligne en accédant immédiatement à ses sites préférés. Quant aux fans de football, ils peuvent désormais consulter les résultats des matchs de la journée via l'onglet “Scores en direct”.