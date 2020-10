Ikea arrête la vente de piles alcalines non rechargeables dès 2021

Ikea s'engage à cesser la vente de piles alcalines non rechargeables dans ses magasins dès l'année prochaine. Le géant du mobilier suédois souhaite encourager ses clients à utiliser des piles rechargeables, plus écologiques et respectueuses de l'environnement. De plus, elles permettent aux utilisateurs de faire des économies, souligne Ikea.

“Toutes les piles alcalines non rechargeables seront retirées de l’assortiment mondial d’ici octobre 2021” annonce Ikea dans un communiqué de presse. Pour justifier sa décision, le groupe originaire de Suède met en avant plusieurs études concernant l'impact environnemental des piles non rechargeables.

Un consensus scientifique assure en effet que les piles jetables génèrent 23 fois plus de déchets électroniques que les piles rechargeables. In fine, l'utilisation des piles non rechargeables provoque 30 fois plus de pollution de l'air et 12 fois plus d'impact sur la pollution de l'eau.

Réaliser des économies grâce aux piles rechargeables

« Les consommateurs qui utilisent souvent des piles ont tout à gagner à passer aux modèles rechargeables. Ils peuvent réaliser des économies significatives sur la durée, tant au niveau de l’environnement que de leur portefeuille. Nous voyons donc un grand potentiel pour inciter nos clients à adopter de nouveaux comportements et à utiliser les piles rechargeables au maximum de leur potentiel » explique Emelie Knoester, responsable chez Ikea.

Même si le prix à l'achat d'une pile rechargeable est plus bien élevé, elles permettent de réaliser d'importantes économies sur le long terme. En effet, elles peuvent être rechargées jusqu’à 300 fois en moyenne. Tout dépend du constructeur de la pile.

L'an dernier, Ikea a vendu près de 300 millions de piles alcalines dans le monde. Actuellement, les piles jetables représentent encore plus de 80 % des ventes de piles sur le marché. Lalgré leurs atouts, elles ne sont pas encore parvenues à convaincre la plupart des consommateurs.

Si tous les clients de la marque passaient aux piles rechargeables, Ikea estime que “le volume global des déchets serait réduit de 5 000 tonnes par an”. Que pensez-vous de la décision d'Ikea ? Allez-vous abandonner les piles jetables pour les piles rechargeables ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.