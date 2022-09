IFA 2022 : Huawei dévoile les Nova 10 et 10 Pro, deux smartphones taillés pour les selfies

Huawei étend sa gamme Nova en sortant simultanément deux nouveaux smartphones. Les Nova 10 et Nova 10 Pro viennent tout juste d'être annoncés et s'annoncent comme la nouvelle vitrine technologique de la marque en matière de selfie.





Toujours privé des services Google, Huawei tente de nouveau de revenir dans le monde de la téléphonie. Certes, le constructeur ne l'avait pas abandonné, mais il s'est montré extrêmement discret depuis la sortie des P50 Pro et P50 Pocket en mars dernier. Si le Mate 50 n'a pas encore été annoncé (sortira, sortira pas cette année ?), le constructeur lance donc deux nouveaux smartphones de milieu de gamme : les Nova 10 et Nova 10 Pro.

Huawei Nova 10

Le Nova 10 est un smartphone de 6,67″ assez classieux, tant à l'avant qu'à l'arrière. Palpitant à l'aide d'un Snapdragon 778 et alimenté par une batterie de 4500 mAh, l'appareil brille de mille feux par ses coloris. Assez compact avec ses 168 grammes sur la balance, l'appareil devrait séduire les adeptes des smartphones légers, agréable à prendre en main et au design travaillé.

A l'arrière, le Nova 10 est nanti d'un module photo principal de 50 MP et d'un module ultra-grand-angle de 60 MP. Mais Huawei n'en a pas pour autant oublié les amateurs de selfie, tant pour la photo que pour la vidéo. A l'avant, on profite d'une caméra de 60 MP elle aussi.

L'appareil est compatible avec la charge rapide 66W. Le chargeur adéquat est d'ailleurs inclus dans la boîte.

Huawei Nova 10 Pro

La fiche technique du Nova 10 Pro est quant à elle assez similaire à celle du Nova 10. Si sa taille est légèrement plus élevée (6,67″), on y retrouve le même Snapdragon 778, la même batterie de 4500 mAh et le même module photo principal à l'arrière de 50 MP. En revanche, on profite d'un ultra-grand-angle de 8 MP. Et c'est surtout par son double capteur photo avant de 60 MP à l'avant que le Nova 10 Pro se démarque de son petit frère. Le smartphone est résolument orienté du côté des amateurs de selfie, ou de celles et ceux qui ont besoin de réaliser des streams en se mettant en scène à moindre coût.

Enfin, et c'est une grande première pour un smartphone Huawei : le Nova 10 Pro offre une charge rapide en 100W ! Le constructeur assure un temps de charge complet en 20 minutes (de 0 à 100%) pour la batterie de 4500 mAh. Comme à l'accoutumée, nous ne manquerons de tester cette vitesse de charge aussitôt le smartphone reçu en test à la rédaction.

Système d'exploitation

Comme pour l'ensemble des smartphones Huawei commercialisés depuis 3 ans, les Huawei Nova 10 et 10 Pro sont dépourvus des services Google. En revanche, Huawei insiste bien que la plupart des applications du Play Store les plus populaires peuvent être installés le plus simplement du monde.

Côté système d'exploitation, les smartphones tournent tous deux sous Android et EMUI 12. Interrogé par nos soins sur le salon de l'IFA, Huawei ne s'exprime pas sur le numéro de version d'Android. Pour rappel, le P50 Pro sorti plus tôt dans l'année était quant à lui sous Android 11.

Prix et disponibilité des Nova 10 et 10 Pro

En ce qui concerne les disponibilités, les Nova 10 et Nova 10 Pro pourront être précommandés à compter du 26 septembre 2022. Le lancement des deux appareils est prévu quant à lui pour octobre. Il faudra compter 499 euros pour acquérir le Nova 10, et 699 euros pour le Nova 10 Pro.