IFA 2022 : Asus lance le Zenbook 17 Fold OLED, un PC portable avec un écran pliable à 3999€

Après plusieurs mois d’attente, Asus a enfin lancé son nouveau PC portable Zenbook 17 Fold OLED. Ce dernier est assez particulier, puisque comme son nom l’indique, l’écran est capable de se plier en son centre.

À l’origine, Asus avait dévoilé son Zenbook 17 Fold OLED à l’occasion du CES 2022 de Las Vegas au mois de janvier, mais il aura finalement fallu attendre plusieurs mois avant d’avoir de ses nouvelles. Cet ordinateur portable de 17,3 pouces pour le moins inhabituel nous fait beaucoup penser au ThinkPad X1 de Lenovo qui avait été lancé en 2019.

En effet, le Zenbook 17 Fold OLED se démarque de la concurrence grâce à son écran pliable gigantesque, qui permet à l’ordinateur de se fermer en deux parties égales. Autant PC portable que tablette, le nouvel appareil d’Asus permettra aux utilisateurs d'adapter son format selon leur utilisation.

Quelles caractéristiques techniques pour le Zenbook 17 Fold OLED ?

Malgré son format si particulier, l’Asus Zenbook 17 Fold OLED nous offre une fiche technique plutôt intéressante. Son écran tactile 4:3 17,3 pouces 2,5K OLED 60 Hz avec une définition de 2560 x 1920 pixels peut se plier en deux parties égales de 12,5 pouces. Son aspect pliable ne fait pas de lui un mauvais écran, puisqu’on retrouve une luminosité maximale de 500 nits, une prise en charge à 100 % du DCI-P3, de l’HDR et du Dolby Vision ou encore un temps de réponse de 0.2 ms. D’après Asus, l’écran supporterait « seulement » 30 000 ouvertures et fermetures, bien loin des 200 000 pliages assurés par le Galaxy Z Fold 4. Néanmoins, cela vous permet tout de même de l’utiliser en moyenne 6 fois par jour pendant 9 ans.

La puissance est également au rendez-vous. Le PC est propulsé par un processeur Intel Core i7-1250U, 16 Go de RAM LPDDR5 à 5200 MHz et 1 To de stockage. Pour la partie GPU, pas de carte graphique discrète, l’ordinateur mise sur l’Intel Iris Xe. L’Asus Zenbook 17 Fold OLED est alimenté par une batterie de 75 Wh suffisante pour assurer une autonomie d’une journée. Forcément, l’ordinateur sera beaucoup plus endurant lorsqu’il est plié que lorsque tout l’écran est utilisé. Asus promet jusqu’à 9,5 heures en mode ordinateur portable de 12,5 pouces, et jusqu’à 8,5 heures en mode ordinateur de bureau 17,3 pouces.

On retrouvera quatre haut-parleurs Harman Kardon certifiés Dolby Atmos. L’ordinateur peut aussi compter sur une webcam de 5 MP, un capteur infrarouge ainsi qu’un capteur de luminosité ambiante.

Côté connectivité, le PC portable propose du Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2 et deux ports USB-C Thunderbolt 4 compatibles avec la recharge rapide 65 W ainsi qu’une prise jack 3.5 mm. Le tout tient finalement dans un appareil assez compact, qui ne pèse que 1,5 kg sans clavier, et 1,8 kg avec le clavier.

Le Zenbook 17 Fold OLED est livré avec un clavier séparé

Contrairement à la plupart des PC portables, le Zenbook 17 Fold OLED n’offre aucun clavier intégré, puisque toute sa surface est occupée par un écran. Bien qu’il soit possible de faire apparaître un clavier virtuel une fois plié en deux, ASUS fournit un clavier physique Bluetooth avec un pavé tactile que vous pouvez fixer directement sur l’écran, ou vous pouvez tout simplement le placer sur votre bureau pour profiter de tout l’écran de 17,3 pouces.

Asus propose plusieurs modes pour utiliser son ordinateur. On retrouve le mode bureau, où l’écran est déplié en paysage avec le clavier posé devant, un mode ordinateur portable où il est possible de fixer magnétiquement le clavier sur la moitié inférieure de l’écran, un mode tablette, un mode support de lecture ou de visionnage (écran plié avec le clavier détaché) et enfin un mode grand écran (Windows 11 avec une orientation portrait).

Prix et disponibilité

Dans son communiqué, Asus confirme sans surprise que le tarif du Zenbook 17 Fold OLED sera élevé. Le PC portable sera proposé à partir de 3999 euros en France. Cependant, il faudra encore patienter quelques semaines avant de le voir arriver chez nous. Asus annonce qu’il sera disponible dans le monde entier au quatrième trimestre, sans donner de date de lancement précise.

Les possibilités d’utilisation du Zenbook 17 Fold OLED pourraient bien révolutionner l’usage que nous avons d’un PC portable traditionnel, et nous avons hâte de pouvoir essayer un tel appareil par nous-mêmes.