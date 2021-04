Hyundai Genesis bat un record lors d’un show impressionnant avec 3 281 drones

Hyundai Genesis, une filiale de luxe du groupe Hyundai, a fêté son arrivée sur le marché chinois avec un show aérien incroyable. À l'aide de 3281 drones, la marque a écrit son logo dans le ciel de Shanghai. Un record reconnu par le Guinness Book.

Chez Genesis, constructeur d'automobiles de luxe et propriété du groupe Hyundai, on aime soigner son entrée. Alors quand il s'agit de célébrer l'arrivée de la marque sur le marché chinois, Genesis décide carrément de se faire une place sur le livre des records. Pour que cet évènement reste dans les mémoires, Genesis a fait appel à une armada de drones pour arborer fièrement son logo dans le ciel de Shanghai.

Une démonstration spectaculaire qui a nécessité l'utilisation de 3 281 drones au total. Une manœuvre impressionnante, d'autant que le constructeur ne s'est pas contenté de seulement matérialiser son logo, non. Les spectateurs chanceux ont pu également apercevoir le G80, la dernière berline de Genesis, ainsi que le GV80, le premier SUV de la marque.

À lire également : Apple Car – Hyundai et Kia démentent travailler sur la voiture électrique

Des milliers de drones et un record pour Genesis

Une performance de quelques secondes, et un nouveau record dans le Guiness Book, le fameux livre des records. Jusqu'alors, le record de la manœuvre avec le plus grand nombre de drones était détenu par Shenzhen Damoda, une entreprise justement spécialisée dans la création, la fabrication, la recherche et développement et la vente de drones.

Après visionnage, il faut dire que la performance de la compagnie chinoise est tout aussi incroyable, si ce n'est plus, que celle de Genesis. Dommage en tout cas pour Shenzhen Damoda, qui n'a pu détenir son record que durant six mois seulement. En début octobre 2020, cette société avait donc donné un spectacle avec 3051 drones.

Pour rappel, Hyundai a choisi de faire de Genesis sa division de luxe en novembre 2015. Après un lancement en Corée du Sud, en Australie, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Russie, la marque est arrivée en Europe en fin d'année 2020. “La marque se démarquera par un design dynamique, des performances athlétiques, un service client vraiment haut de gamme et une expérience de conduite adaptée aux routes européennes”, avait déclaré en septembre 2020 Dominique Boesch, directeur général de Genesis Europe.