Huawei Y6s : un nouveau mobile avec services Google recyclé d’un vieux modèle chinois

Huawei a officialisé son premier smartphone de 2020 : le Y6s. Mais ce smartphone n’est autre que l’Enjoy 9e, un téléphone lancé au printemps 2019 en Chine où il est jusqu’à présent exclusif. Ce qui explique pourquoi le Y6s est équipé des services Google.

Huawei ne peut théoriquement pas déployer de smartphone doté des services Google. Cela fait suite à l’embargo imposé par les États-Unis qui empêche la firme d’acheter des licences d’exploitation de technologies américaines, hardware ou software. Et cela comprend bien évidemment la suite Google Play Services. Voilà pourquoi le Mate 30 Pro en est dépourvu. Tous les smartphones développés après le mois d’avril 2019 sont concernés.

Pour contourner le problème, Huawei s’appuie sur son important catalogue de mobiles dont une partie est encore exclusive à la Chine. Ainsi, vous entendrez certainement parler du Y6s, un tout nouveau mobile apparu sur le portail occidental de la firme chinoise. Le smartphone n’est pas « nouveau », bien entendu. Il s’agit d’un modèle que Huawei a conçu avant la mise en place de l’embargo. Son nom : Enjoy 9e.

L’Enjoy 9e est un smartphone entrée de gamme qui ressemble trait pour trait au Y6 (2019), lancé en Europe il y a pratiquement un an. La seule différence entre le Y6 (2019) et l’Enjoy 9e est le chipset : le premier bénéficie d’un Helio A22 de MediaTek, tandis que le second profite d’un Helio P35. Ce sont deux chipsets économiques, mais le second est bien meilleur que le premier, puisqu’il profite de quatre cœurs applicatifs supplémentaires et d’une fréquence maximale un peu plus élevée. En outre, l’Enjoy 9e intègre 3 Go de RAM (au lieu de 2 Go).

Recyclé en occident

Sorti en mars 2019 donc, l’Enjoy 9e devient donc en janvier 2020 le Y6s. Nous y retrouvons tous les détails techniques déjà présents dans le modèle originel : écran IPS de 6,09 pouces avec une définition HD+, le Helio P35 de MediaTek avec les 3 Go de mémoire vive déjà vus précédemment, une batterie de 3020 mAh, un seul capteur photo de 13 mégapixels à l’arrière et une webcam de 8 mégapixels à l’avant, un lecteur d’empreinte digitale situé dans le dos et une connectivité classique. Enfin, le Y6s fonctionne avec EMUI 9.1 basé sur Android 9.0 Pie. Avec les services Google.

Le mobile mesure 8 mm d’épaisseur et pèse 150 grammes. Le Y6s sera proposé en deux versions avec 32 Go ou 64 Go de stockage (avec extensions possibles). A l’heure où nous écrivons ces lignes, le mobile n’est pas encore apparu sur le site français de Huawei. Cependant, il y a régulièrement un décalage entre l’annonce internationale et la confirmation par la filiale française. Il est donc possible que cette dernière soit calée dans les prochains jours. Nous saurons alors son prix, sa date de sortie et sa configuration.