Huawei préparerait l’arrivée du P30 Lite (2020) en Europe

Huawei aurait prévu de présenter un nouveau smartphone en Europe dont le nom commercial serait P30 Lite (2020). Ce dernier serait décliné en deux coloris et serait commercialisé à 350 euros environ. Aucune information technique n’a été dévoilée. Et encore moins si les services Google seront présents.

Hormis le Mate 30 Pro, les derniers smartphones proposés par Huawei en Europe sont tous dotés des services de Google, dont le Play Store. Même les plus récents, comme le Honor 9X. Pourquoi ? Parce que ce sont d’anciens modèles, développés par la firme chinoise avant la mise en place de l’embargo. Ces derniers ne sont donc pas soumis aux mêmes restrictions afin de permettre à Huawei d’assurer leur support technique.

Cependant, cette exception ne vaut donc que pour les téléphones développés avant l’embargo, comme en témoigne le Mate 30 Pro, pourtant commercialisé en France depuis le début du mois. Un lancement qui ressemble à un galop d’essai pour la firme chinoise qui ne compte pas abandonner le marché européen. Elle devrait d’ailleurs présenter à Paris le P40 (et le P40 Pro), dépourvu lui aussi de services Google. Et sur le milieu de gamme ?

Selon le leaker Ishan Agarwal, dont les informations ont été relayées par le site indien Mysmartprice, Huawei aurait l’intention de présenter un certain P30 Lite (2020) sur le vieux continent. Il s’agirait donc, théoriquement, d’une mise à jour technologique du P30 Lite, un modèle milieu de gamme qui a été présenté en début d’année. Et il s’agirait surtout d’un successeur au P20 Lite (2019) que la firme chinoise a officialisé en juin dernier. La date de son lancement n’a pas été dévoilée, mais elle serait très proche. Cette version européenne se déclinerait en deux coloris, bleu et « cristal » (un blanc irisé certainement). Et son prix serait de 349 euros.

Avec ou sans Play Store ?

Le leaker ne dévoile en revanche aucun détail technique sur le P30 Lite (2020). Compte tenu de son nom et de son prix, nous savons qu’il s’agit d’un modèle milieu de gamme (comme les P Smart). Il devrait donc théoriquement être animé par un Kirin 710 ou un Kirin 810, le second étant le successeur du premier. Sur cette gamme, Huawei intègre trois capteurs photo en moyenne à l’arrière et une webcam à l’avant rangée dans une encoche, un trou ou un tiroir motorisé selon les modèles. Le P Smart Pro, présenté en début de semaine, en est un bon exemple.

Plusieurs questions se posent sur ce smartphone. La plus importante concerne évidemment les services Google : seront-ils présents dans le mobile ? Si oui, cela veut dire que le téléphone est une adaptation d’un smartphone milieu de gamme de la marque (ou du catalogue Honor) qui n’a pas été commercialisé en occident. Compte tenu du nombre considérable de modèles que Huawei a lancé en Chine, il en reste certainement quelques-uns. Mais, si cela se confirme, attendez-vous à une plate-forme légèrement datée. C’est le cas du P Smart 2019 par exemple.

Source : MySmartPrice