Huawei va lancer App Gallery, sa boutique d’apps Android, sur ses Matebook

Huawei va lancer App Gallery, son alternative au Play Store, sur ses PC Matebook. La boutique va permettre d'installer des applications Android sur votre ordinateur. Voici la liste liste des ordinateurs compatibles.

Hors course sur le marché du smartphone, Huawei a néanmoins fait une apparition remarquée lors du MWC (Mobile World Congress) 2022 de Barcelone. Le géant chinois a dévoilé une nouvelle version du MateBook X Pro, que nous avons pu prendre en main, et une poignée d'autres produits, dont

Huawei a également profité du salon barcelonais pour annoncer Super Device, une solution logicielle destinée à améliorer la connectivité entre tous les appareils d'un utilisateur, qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'un PC. Cette solution embarque notamment Huawei Mobile App Engine.

La liste des PC Huawei qui pourront installer des apps Android via App Gallery

Cet outil va permettre aux utilisateurs d'un PC Huawei d'installer des applications Android par le biais d'App Gallery. Préinstallé sur les smartphones de la marque, App Gallery est une alternative au Play Store de Google.

Sur les PC sous Windows 11, la boutique est également une solution alternative à l'Amazon App Store. Microsoft va en effet permettre d'installer des apps Android depuis le Microsoft Store. Pour ça, l'utilisateur va devoir transiter vers l'Amazon AppStore, une boutique d'apps Android.

Sur un PC estampillé Hauwei , Huawei Mobile App Engine permettra de faire tourner certaines des applications disponibles sur App Gallery. Parmi les apps disponibles, on trouve les apps de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint) ou encore le navigateur populaire Opera.

Lors du MWC, Huawei a annoncé l'ouverture du programme beta. Notez que ce moteur avait déjà été dévoilé en septembre dernier, et déployé sur les ordinateurs du marché chinois. Dans une premier temps, seule une poignée d'ordinateurs sont compatibles avec la solution logicielle. Voici la liste complète ci-dessous :

Huawei MateBook X Pro 2022, 2021 et 2020

Huawei MateBook 13 2021 et 2020

Huawei MateBook 13s 2021 et 2020

Huawei MateBook 14 2021 et 2020

Huawei MateBook 14s 2021 et 2020

Huawei MateBook D 14 2021 et 2020

Huawei MateBook D 15 2021 et 2020

Pour activer les nouveautés de Super Device, et pouvoir rejoindre la beta, il faut installer application Huawei PC Manager (à la version 12.0.2) sur votre PC portable. La mise à jour a été déployé ce 27 février. On vous en dit plus dès que possible sur cette solution logicielle.