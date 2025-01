Huawei prépare un capteur d’empreintes 3D révolutionnaire pour ses prochaines montres connectées

Huawei pourrait bien bousculer le marché des montres connectées avec une innovation inattendue. Un brevet dévoile un capteur d’empreintes inédit, capable de reconnaître plusieurs doigts et gestes. Si cette technologie voit le jour, elle pourrait bien changer la façon dont nous interagissons avec nos smartwatchs.

Les montres connectées ne cessent d’évoluer pour offrir de nouvelles fonctionnalités. Elles ne se contentent plus de suivre l’activité physique, mais intègrent aussi des outils avancés pour améliorer la sécurité et l’ergonomie. Récemment, une Apple Watch a sauvé un conducteur piégé dans une voiture immergée en appelant automatiquement les secours. De son côté, Samsung avait aussi affiné ses modèles avec la mise à jour One UI 6 Watch, qui améliore le suivi du sommeil et permet aussi de contrôler sa montre avec de nouveaux gestes.

Dans cette course à l’innovation, Huawei travaille sur une avancée majeure. Un brevet récemment découvert révèle que la marque développe un capteur d’empreintes 3D révolutionnaire pour ses montres connectées. Celui-ci ne servirait donc pas seulement à sécuriser l’accès à ces dernières, mais aussi à exécuter différentes actions selon le doigt utilisé et le mouvement effectué.

Le capteur d’empreintes 3D de Huawei reconnaît plusieurs doigts et gestes pour contrôler la montre

Selon les images du brevet, Huawei envisage d’intégrer un capteur d’empreintes couvrant tout l’écran de la montre. Contrairement aux capteurs traditionnels, celui-ci serait capable d’enregistrer une empreinte à 360 degrés. L’utilisateur pourrait ainsi interagir avec l’interface sans avoir besoin de boutons physiques, en posant simplement son doigt sur l’écran et en réalisant des gestes précis.

Cette technologie ne se limiterait donc pas au déverrouillage. Huawei prévoit d’attribuer des fonctions spécifiques à chaque doigt. Par exemple, le pouce pourrait servir à revenir en arrière, l’index à passer un appel et le majeur à fermer une application. De plus, il serait possible d’ajuster le volume ou la luminosité en tournant légèrement son doigt sur l’écran, comme une molette tactile. Pour l’instant, cette innovation reste au stade de brevet. Rien ne garantit qu’elle sera intégrée aux prochaines montres de la marque, mais elle pourrait être le signe d’une nouvelle évolution de ces appareils.

Source : mysmartprice