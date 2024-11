Votre Galaxy Watch de Samsung gagne en intelligence et devient plus pratique qui jamais grâce à la mise à jour One UI 6 Watch

Samsung déploie une nouvelle mise à jour majeure pour ses montres connectées. One UI 6 Watch apporte des fonctions boostées par l’IA, comme un suivi du sommeil amélioré et un “score d’énergie” pour mieux comprendre votre santé.

Après plusieurs mois de tests, Samsung commence enfin le déploiement de la mise à jour One UI 6 Watch pour ses montres Galaxy. Basée sur Wear OS 5, cette version introduit des outils inédits pour améliorer le suivi de la santé et la personnalisation des entraînements. Les Galaxy Watch 6 sont les premières à en bénéficier, suivies par les modèles précédents comme les Galaxy Watch 5 et 4. À noter que les modèles phares comme la Galaxy Watch Ultra et la récente Galaxy Watch 7, déjà équipées de cette version dès leur sortie, ne sont pas concernées.

Parmi les nouveautés, Samsung propose un “score d’énergie” basé sur des données comme la qualité de votre sommeil, votre fréquence cardiaque et vos niveaux d’activité. Ce dernier vous indique si vous êtes reposé ou si vous devriez ralentir. Le suivi du sommeil bénéficie d’une analyse plus précise grâce à un nouvel algorithme d’IA. Il mesure, entre autres, votre respiration, vos mouvements nocturnes et votre temps d’endormissement.

One UI 6 Watch améliore le suivi santé et ajoute des gestes pratiques

La mise à jour étend également la détection de l’apnée du sommeil à un plus grand nombre de modèles Galaxy Watch. Cela vous permet de repérer les signes potentiels de troubles respiratoires modérés ou sévères. En parallèle, les fonctions sportives évoluent : vous pouvez créer des routines d’entraînement personnalisées en combinant différents exercices, ou comparer vos performances actuelles à vos records passés grâce à la fonctionnalité “Race” (course).

Pour simplifier l’utilisation quotidienne de ces montres, One UI 6 Watch introduit aussi des gestes innovants. Un double pincement du bracelet permet, par exemple, de répondre à un appel, de prendre une photo ou de couper une alarme directement depuis votre Galaxy Watch. De nouveaux cadrans viennent compléter cette mise à jour, mêlant design et fonctionnalités pratiques, comme des affichages minimalistes ou des tableaux d’informations détaillées. Cette mise à jour sera disponible en priorité sur les Galaxy Watch 6 dans les jours à venir, avant d’arriver progressivement sur les modèles plus anciens comme les Galaxy Watch 5 et 4, vous pouvez donc vous attendre à la recevoir dans les prochaines semaines.