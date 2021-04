Huawei n'inclura plus de chargeur secteur dans la boîte de ses smartphones, dont les Mate 40. En miroir d'Apple et de Samsung, le constructeur chinois proposera l'accessoire séparément. Par contre, Huawei va déduire le coût du chargeur secteur du prix de vente du smartphone.

En 2020, Apple a pris une nouvelle décision polémique. Le géant de Cupertino a décidé de ne plus fournir de chargeur dans la boîte de ses smartphones, dont les iPhone 12. Après s'être payé la tête de son rival, Samsung s'est calqué sur sa décision. Le géant de Séoul n'inclut pas n'a pas glissé de chargeur dans la boîte des Galaxy S21.

D'après les informations obtenues par Chrysanthème, un informateur chinois très actif sur Sina Weibo, Huawei s'apprête à emboîter le pas à Apple et Samsung. La firme chinoise ne fournira plus de chargeur 66W dans la boîte des Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+ et des Nova 8. Selon le leaker, tous les téléphones alimentés par le SoC Kirin 990 sont concernés par ce changement de politique.

Huawei déduira le coût du chargeur du prix de vente des Mate 40 et des Nova 8

Le chargeur secteur sera donc vendu séparément. Mais, contrairement à Apple et Samsung, Huawei va déduire le coût du chargeur du prix de vente de ses smartphones. On peut donc s'attendre à une légère baisse de prix par rapport aux tarifs affichés actuellement.

Toujours d'après l'informateur, le retrait du chargeur aurait été décidé en réaction à la pénurie de puces qui frappe toute l'industrie. Huawei serait notamment à court de composants destinés aux chargeurs. En retirant l'accessoire de la boîte, la marque chinoise limiterait la quantité de chargeurs à produire.

En France, une législation locale contraint Huawei à inclure gratuitement le chargeur secteur ainsi qu'une paire d'écouteurs sans fil, comme c'est déjà le cas pour Apple et Samsung. On vous en dit plus dès que possible sur ce changement de politique chez Huawei. En attendant plus d'informations sur ce revirement, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Huawei Central