Huawei P50 : la présentation se concentrera sur la partie photo, c’est son atout principal

Le Huawei P50 miserait tout sur son énorme bloc photo. La firme chinoise est réputée depuis toujours pour la qualité de ses smartphones dans ce domaine, et prévoirait donc d’y accorder beaucoup de temps pendant la présentation de son flagship. On connaît également les coloris dans lesquels il sera disponible.

La présentation du Huawei P50 approche à grands pas. Reportée maintes et maintes fois, elle devrait finalement avoir lieu le 29 juillet prochain si tout se passe bien. L’attente de la part des adeptes est énorme, tant le smartphone semble dénoter avec les précédentes itérations. Que ce soit par sa résolution d’écran 1224×2696 unique, ou par le design de son bloc photo pour le moins imposant, le téléphone nous promet très certainement de belles surprises.

S’il y a un domaine où Huawei a peu de chances de nous décevoir, c’est bien la photo. Au fil de sa série P, le constructeur s’est imposé comme le véritable maître en la matière. Comme nous l’ont confirmé les multiples fuites du design du prochain modèle, la firme ne compte pas s’arrêter là. À vrai dire, à en croire un leaker bien informé, elle prévoirait même de consacrer une bonne partie de la présentation à cet aspect du téléphone.

Un Huawei P50 axé sur la photo

La fuite ne précise pas plus que cela le contenu de la présentation. On sait simplement que Huawei semble avoir développé avec beaucoup de soin cette partie qui a fait sa réputation au fil du temps. Le leaker précise également que le P50 proposera une « philosophie design mince et légère », ce qui peut tout autant s’appliquer à l’apparence du téléphone qu’aux fonctionnalités de HarmonyOS 2.0, dont il sera l’ambassadeur chez les smartphones.

Il promet en effet que la présentation lèvera le voile sur plusieurs fonctionnalités pour le moment inconnues et qui feront certainement les beaux jours du Huawei P50. Enfin, on apprend que le Huawei P50 sera disponible en cinq coloris : doré, vert, bleu, noir et blanc. La présentation se fera en simultané pour le public chinois et mondial. Rendez-vous le 29 juillet pour connaître tous les secrets du prochain flagship de la firme.

Source : Huawei Central