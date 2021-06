Huawei P50 : HarmonyOS et lancement imminent, ça se confirme

Les Huawei P50 continuent de se dévoiler ! D'après les nouvelles indiscrétions apparues sur Sina Weibo, le smartphone devrait bien embarquer HarmonyOS, le système d'exploitation maison de la marque, à la place d'Android. Surtout, l'informateur confirme le lancement imminent de la gamme de smartphones. Comme prévu, Huawei devrait surtout mettre en avant les versions 4G des P50.

Les indiscrétions concernant les Huawei P50 n'en finissent pas. Récemment, un leaker chinois s'est attardé sur l'un des points forts du smartphone : l'appareil photo. Fidèle à ses habitudes, Huawei cherche à faire des modèles les plus haut de gamme de la série de véritables champions de la photographie. Pour ça, le groupe chinois mise sur un immense capteur photo de 1/1,18 pouce fourni par Sony.

Les P50 sont aussi attendus au tournant d'un point de vue du logiciel. Pour la première fois, Huawei intégrera HarmonyOS, son alternative maison à Android, au sein du smartphone. Digital Chat Station, un informateur chinois réputé sur Weibo, a d'ailleurs confirmé la présence de l'OS mobile, rapporte Huawei Central.

HarmonyOS directement intégré aux Huawei P50, Huawei se détourne d'Android

L'OS sera intégré au téléphone directement à sa sortie d'usine en lieu et place d'Android. Il n'y aura pas besoin d'installer une mise à jour pour en profiter. C'est une première pour Huawei. Pour l'heure, on ignore si les appareils qui seront vendus en dehors de la Chine sont aussi concernés. Avec cette nouvelle étape de franchie, la marque chinoise amorce l'abandon progressif d'Android.

Citant les informations fournies par le leaker, le média affirme être en mesure de corroborer le lancement imminent de la gamme. Aux dernières nouvelles, Huawei présentera les P50 dès le 29 juillet 2021 lors d'une conférence probablement organisée en Chine.

Dans le cadre de cette présentation, Huawei va mettre en lumière les versions 4G des P50. Afin de séduire un large panel d'acheteurs, le groupe proposera des versions avec ou sans 5G. Les modèles 5G, plus puissants et haut de gamme, seront simplement esquissés lors de la conférence. Ils arriveront dans un second temps sur le marché afin de donner un coup de fouet aux ventes.

Source : Huawei Central