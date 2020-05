Huawei P Smart S : voici les premiers rendus du milieu de gamme qui profiterait des services Google

Si Huawei est toujours privé des services Google, le constructeur chinois n’en abandonne pas pour autant le marché de la téléphonie. Preuve en est le P Smart S, un smartphone de milieu de gamme qui pourrait malgré tout profiter des services Google et dont les premiers rendus viennent de fuiter.

Alors que Huawei dévoilait officiellement le P Smart 2020 il y a une dizaine de jours, le constructeur s’apprête déjà à revenir avec un nouvel appareil de la même gamme : le P Smart S. Evan Blass, responsable du compte Evleaks sur Twitter, vient de diffuser les premiers rendus de l’appareil, qui devrait se présenter comme un milieu de gamme.

Côté design, l’appareil revêt une forme très classique, si ce n’est ses bords arrières qui paraissent davantage incurvés qu’à l’accoutumée. Mais ce n’est peut-être qu’une affaire d’optique et de rendus. À l’avant, pas de bords incurvés, des bordures noires entourant l’écran prononcés, notamment en bas de l’appareil. Trois coloris devraient par ailleurs être proposés : Midnight Black, Emerald Green et Breathing Crystal.

Le P Smart S de Huawei pourrait bel et bien profiter des services Google

Si l’on en croit les informations qui viennent de fuiter, le Huawei P Smart S profiter d’un triple capteur photo à l’arrière, dont un module principal de 48 MP. Sur la face avant, l’appareil bénéficie d’un capteur selfie logé dans un petit poinçon central, semblable à celui que l’on trouve sur les P Smart 2019 et P Smart 2020.

Toujours selon les premières informations qui viennent de fuiter, le P Smart S de Huawei devrait palpiter à l’aide d’un Kirin 710. Un choix qui peut paraître étonnant quand on sait que ce modèle de processeur date de 2018 (sa révision F étant quant à elle sortie il y a presque un an). Pourquoi ne pas avoir intégré un SoC Kirin 810 comme sur le P40 Lite dévoilé en mars dernier ? Peut-être pour une simple et bonne raison : permettre au P Smart S de profiter des services Google. À l’heure actuelle, il semble que ce soit la stratégie adoptée par Huawei avec certains de ses smartphones pour s’affranchir de l'embargo des États-Unis. Rappelons que l’administration de Donald Trump empêche toujours le géant chinois de commercer avec Google et que les sanctions viennent d’être prolongées jusqu’en mai 2021.

Le P Smart 2020 pourrait donc exploiter l’écosystème Google, ce qui explique son processeur un peu daté (mais pas obsolète pour autant). Si le prix et la disponibilité restent pour le moment inconnus, la fuite d’Evleaks mentionne le fait que l’appareil devrait entrer en concurrence avec la nouvelle gamme Redmi Note 9 de Xiaomi. Il s’agirait donc d’un milieu de gamme, plus grand que le P Smart 2020, mais aussi plus cher, lui qui s’affiche à moins de 200 euros.

Source : Evan Blass / Evleaks