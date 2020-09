Mate X2 : le smartphone pliable de Huawei pourrait avoir du retard à cause de Trump

Le Huawei Mate X2 pourrait ne pas arriver en 2020, comme promis. En effet, les sanctions imposées à la marque par Donald Trump pourraient l’obliger à revoir son organisation et retarder la sortie du très attendu téléphone.

Le Mate X2 de Huawei n’est pas encore officiel, mais sa date de sortie pourrait déjà être décalée. En cause, les sanctions américaines imposées au constructeur chinois. Il pourrait ne pas arriver en 2020, mais plutôt en 2021, selon l’analyste Ross Young. L’analyste de Display Search, bien informé auprès des industriels, argue en effet que ce serait une énorme surprise si Huawei arrivait à sortir son téléphone avant la fin de l’année. Un coup dur pour le constructeur qui connaît déjà une année morne, entre les sanctions de Trump et la crise du coronavirus.

Le Mate X2, qui succédera au Mate Xs, ne disposera pas de la suite logicielle de Google, c’est une certitude. Il lui est impossible d’utiliser ces applications préinstallées sur son produit. Mais il y a plus encore, puisque les sanctions américaines se sont durcies il y a peu.

Non seulement Huawei ne peut se fournir auprès des sociétés américaines, mais l’opération devient aussi compliquée pour les sociétés partenaires des Etats-Unis. Par exemple, Huawei ne peut plus faire fabriquer ses puces Kirin auprès du fondeur taïwanais TSMC, qui travaille en étroite collaboration avec des sociétés du pays de l’oncle Sam. Même chose avec Samsung. Il va lui être prochainement impossible de se fournir en semi-conducteurs et en écrans auprès de la multinationale sud-coréenne. Huawei doit donc improviser et concevoir un smartphone 100% chinois, de l’écran au SoC en passant par les batteries. Tout cela nécessite une réorganisation majeure de la part du constructeur, qui doit complètement repenser sa manière de travailler auprès de ses fournisseurs.

Quoi qu’il en soit, le Mate X2 est un smartphone très attendu. Le premier modèle reprenait le concept du Fold de Samsung, en pliant toutefois l’écran vers l’extérieur. Il s’agit d’un des rares smartphones à écran pliables du marché (avec le Fold, le Flip, le Royole FlexPai ou le Motorola Razr) et sa deuxième itération est très attendue. Il faudra encore patienter quelques mois, apparemment.

Shouldn't be a surprise, but we hear the Mate X2 won't launch in 2020 due to the US government's restrictions on Huawei. We have had to lower our foldable forecasts…

— Ross Young (@DSCCRoss) September 14, 2020