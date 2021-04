Huawei : la part de marché de la firme réduite de moitié en Chine, rien ne va plus !

La part de marché en Chine de Huawei a été divisée par deux en moins d’un an à en croire une étude de Counterpoint Research. L’une des raisons de cette chute est la revente de la marque Honor. Vivo prend la première place du podium, suivi par Oppo. Huawei est en troisième position, talonné par Xiaomi et Apple.

La Chine était le dernier bastion de Huawei. C’était le seul marché où la marque pesait encore suffisamment pour la maintenir dans le Top 5 mondial. Seulement, sans smartphone à présenter et en ne comptant que sur les PC et les objets connectés, la firme asiatique périclite, sortant en début d'année du Top 5. Une baisse qui même lieu en Chine. Selon le dernier rapport de l’institut Counterpoint Research, Huawei ne représente plus que 16 % des ventes en Chine, alors que ses parts de marché y dépassaient les 30 % entre le premier et le troisième trimestre 2020.

Cette chute est due à deux phénomènes. La première est évidemment son impossibilité à se fournir en pièces détachées. La seconde est la revente de la marque Honor, laquelle n’est pas comptabilisée dans les 16 %. Désormais Huawei est en troisième position. Mais la marque pourrait passer en quatrième position dès le prochain trimestre. En effet, Xiaomi talonne Huawei, avec 15 % de part de marché.

Vivo est premier en Chine, talonné par Oppo

En première position, nous retrouvons Vivo, représentant 24 % du marché chinois, et Oppo, juste derrière, avec 23 % de part de marché. Les deux marques monopolisent donc pratiquement la moitié du marché chinois. C’est considérable. La performance de Vivo sur le premier trimestre 2021 est même plus impressionnante que celle d’Oppo. Selon Counterpoint Research, le succès de Vivo tient dans la série X60, lancé en décembre 2020 et profitant d’un module photo conçu avec Carl Zeiss. Vivo reprend ainsi à son compte les arguments des P et des Mate.

En dernière position du Top 5, vous retrouvez Apple avec 13 % de part de marché. La firme de Cupertino profite elle aussi de la chute de Huawei. Mais sa progression sur un an est moins marquée. Notez aussi la forte baisse d’Apple entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 : c’est une baisse saisonnière classique, mais toujours très impressionnante.

Pour le reste de l’année, Counterpoint Research ne s’aventure pas à réaliser une estimation. Le bureau d’étude explique en effet que ce ne sera pas la qualité des produits qui joueront, mais leur disponibilité en magasin. En effet, compte tenu des pénuries à venir sur les composants, le plus dur en 2021 sera de fabriquer des smartphones.