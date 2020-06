Huawei développe un smartphone avec caméra sous l’écran et bords ultra incurvés

Huawei travaille sur un smartphone recouvert d’un écran aux bords ultra incurvés, révèle un brevet. Ce mystérieux smartphone fait aussi l’impasse sur l’encoche ou le poinçon et opte pour un capteur photo selfie caché sous la dalle tactile. De plus, il n’est équipé d’aucun bouton physique sur les tranches.

En novembre 2019, Huawei a déposé un nouveau brevet auprès de l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, rapportent nos confrères de LetsGoDigital. Les schémas inclus dans le brevet déposé montrent un smartphone recouvert d’un écran borderless qui s’étire sur les bords.

Un smartphone Huawei dépourvu de bouton physique

Le terminal imaginé par Huawei se distingue d’abord par ses bords ultra incurvés. Une petite partie de la dalle tactile s’étire en effet jusqu’à la face arrière du smartphone, un peu à la manière du Mi Mix Alpha de Xiaomi. D’autres schémas montrent un écran qui s’étire uniquement jusqu’au centre de la tranche. Cette partie de l’écran vise à remplacer les boutons physiques dédiés à l’alimentation ou au volume.

Comme on peut le voir sur les schémas, le smartphone est en effet dépourvu du moindre bouton physique. Pour augmenter ou baisser le volume, il faut presser des commandes virtuelles. On retrouve une approche similaire sur les HTC U12+ ou HTC U11 avec les bords Edge Sense, aussi intégrés aux Pixel de Google. Pour activer certaines fonctionnalités, il suffit de presser les bords de l’appareil. Ici, Huawei a poussé le concept encore plus loin en remplaçant toutes les touches physiques traditionnelles du smartphone.

Contrairement à la plupart des smartphones sur le marché, le terminal de Huawei n’a ni encoche ni trou dans l’écran. On aperçoit non plus aucun tiroir coulissant destiné à cacher un capteur photo rétractable dans la structure. L’appareil est visiblement équipé d’une caméra selfie cachée sous l’écran. Ce n’est pas la première fois que Huawei brevette un smartphone doté de cette technologie. On s’attend à ce que le constructeur chinois dévoile un smartphone doté d’une caméra selfie sous l’écran dans les mois à venir. Que pensez-vous du brevet de Huawei ? On attend votre avis dans les commentaires.

