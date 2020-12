Huawei négocie la libération de sa directrice financière avec les Etats-Unis

Huawei négocie actuellement avec les Etats-Unis la libération de Meng Wanzhou, sa directrice financière. Arrêtée fin 2018 au Canada, la femme d’affaires est accusée d’avoir vendu des produits d’origine américaine à des firmes iranienne au mépris de l'embargo.

Souvenez-vous : en décembre 2018, Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille de Ren Zhengfei (fondateur du groupe chinois) était arrêtée au Canada sur demande des Etats-Unis. Washington accuse la responsable d’avoir menti sur les véritables liens entre Huawei et l’Iran. Le constructeur chinois aurait violé l'embargo américain en fournissant des produits d’origine US dans le pays. Une enquête réalisée par Reuters prouve d’ailleurs que Huawei a conservé le contrôle sur l’une de ses ex-filiales iraniennes, Skycom Tech, au mépris des sanctions internationales.

Les Etats-Unis ont rapidement déposé une demande d’extradition afin de transférer Meng Wanzhou dans une prison américaine, entraînant une crise diplomatique majeure entre la Chine et le Canada. Sous pression, le Canada a finalement libéré la fille de Ren Zhengfei contre une caution de 6,6 millions d’euros. Par contre, Meng Wanzhou est restée soumise à une surveillance stricte. Assignée à résidence à Vancouver, elle porte un bracelet électronique. Deux ans plus tard, Meng Wanzhou n’a toujours pas été extradée vers les Etats-Unis.

Un accord avant le 21 janvier 2021 ?

D’après les informations obtenues par nos confrères de Reuters, Huawei négocierait actuellement la libération de son ancienne directrice financière avec Washington. Les deux parties seraient proches d’un accord qui permettrait à Meng Wanzhou de regagner la Chine, plus de deux années après son arrestation par la police montée canadienne.

L’accord prévoit que Meng Wanzhou reconnaisse officiellement les faits qui lui sont reprochés. La femme d’affaires devra admettre que Huawei a fourni illégalement des équipements provenant des Etats-Unis à une firme iranienne. Jusqu’ici, l’accusée a toujours refusé de passer aux aveux, compliquant le travail de ses avocats. En dépit des preuves, elle clame toujours son innocence. Le département de la justice des Etats-Unis et les avocats de Meng Wanzhou espèrent malgré tout parvenir à un compromis avant le 21 janvier 2021, date de fin de l’ère Trump. Interrogé par l’AFP, Huawei s’est refusé à tout commentaire sur l’affaire.

Source : Reuters