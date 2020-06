Huawei et Xiaomi miseraient sur des écrans ultra-minces pour leurs smartphones pliants

Huawei et Xiaomi auraient commencé à acheter des écrans dotés de la technologie Ultra Thin Glass (UTG). Une manœuvre qui pourrait signifier l’arrivée de smartphones fins dotés d’écrans pliables très résistants. Le Samsung Galaxy Z Flip utilise déjà cette technologie.

Si ce n’était pas le premier smartphone pliable du marché, le Galaxy Z Flip de Samsung avait le mérite de proposer un écran doté de la technologie Ultra Thin Glass (UTG). Elle apporte plus de durabilité par rapport à un écran pliable plastique, mais également plus de finesse. Cette technologie intéresserait Huawei et Xiaomi, selon un leakeur chinois.

Digital Chat Station, habitué aux fuites, a indiqué sur Weibo que les deux géants chinois auraient acheté des écrans UTG pour la production de smartphones à écran pliables ou à écrans enveloppants. Par écrans enveloppant, il faut comprendre écran qui font tout le tour du châssis. Xiaomi travaille déjà dans ce sens, avec notamment le concept Mi Mix Alpha, dont le format pourrait être décliné sur des smartphones grands publics.

Huawei a lui déjà utilisé la technologie UTG sur ses Mate X et Xs, et il ne serait donc pas étonnant de voir la société travailler sur un nouveau projet similaire dans le futur.

Une nouvelle ère du pliable

L’ère des écrans pliables ne fait donc que commencer. Le premier smartphone de cette catégorie a été le Samsung Galaxy Fold en 2019, qui était doté d’un écran au revêtement plastique qui avait fait beaucoup parler de lui à l’époque. Samsung a ensuite réitéré avec le Galaxy Z Flip. Doté d’un nouveau format, il était le premier smartphone grand public à être équipé d’un écran UTG, mais encore une fois recouvert d’une protection plastique.

Avec Xiaomi et Huawei qui commandent ce type d’écran, on peut s’attendre à ce que les écrans pliables soient leur nouveau cheval de bataille, du moins sur le segment du haut de gamme. On attend maintenant de voir ce que les constructeurs vont faire avec cette technologie.

