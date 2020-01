Huawei : une alerte affirme que Google Allo est un malware sur certains smartphones

Huawei assimile désormais Google Allo à un malware. Un message d’alerte affiché sur les smartphones du constructeur invite les utilisateurs à le désinstaller au plus vite. Cela fait près d’un an que l’application a été abandonnée par Google et n’est plus distribuée via le Play Store.

Chrome, Gmail, Maps, plusieurs applications de Google nous sont aujourd’hui indispensables au quotidien. Mais on oublie souvent que la firme s’est aussi brûlé les ailes à de nombreuses reprises en lançant des projets qui ont soit été tués dans l’œuf ou abandonnés après quelques années. Google Allo en fait partie. L’application a été définitivement fermée en mars 2019. Cela fait près d’un an qu’elle ne bénéficie plus d’aucun support et n’est plus disponible sur le Play Store. Mais certains utilisateurs l’ont toujours sur leur smartphone. Une mauvaise idée selon Huawei.

Comme le rapporte le site Android Authority, les smartphones du constructeur affichent un message d’alerte qui désigne l’application comme une menace pour la sécurité des utilisateurs et recommande une désinstallation immédiate. En d’autres termes, Huawei considère l’application comme un malware Android. S’il est vrai que sa présence sur les smartphones n’est plus nécessaire, nous ignorons les raisons pour lesquelles elle est désormais classée dans cette catégorie par le constructeur chinois. Le popup d’alerte indique que Google Allo est visiblement « infecté » sans plus de précision.

Android Authority a confirmé la diffusion de l’alerte sur le Huawei P20 Pro et le Mate 20 Pro. Difficile de dire si la menace dont il est question a été effectivement identifiée par le constructeur ou si l’avertissement est automatiquement affiché par le système par mesure de sécurité étant donné que Google Allo ne fonctionne plus depuis près d’un an et ne bénéficie depuis d’aucune mise à jour.

Source : Android Authority