Huawei augmente ses revenus au premier semestre 2020 malgré les sanctions américaines

Huawei a publié ses résultats prévisionnels pour le premier semestre 2020. Ses revenus sont en augmentation par rapport aux revenus du premier semestre 2019 et les profits sont également en hausse de quelques points. Une performance d’autant plus remarquable compte tenu des conditions sanitaires et des sanctions imposées par les États-Unis.

Fin juin, nous rapportions dans nos colonnes les résultats d’une étude réalisée par Counterpoint Research sur le marché mondial de la téléphonie au mois de mai 2020. Ce rapport affirmait que Huawei avait réussi à conserver sa place de leader, devant Samsung. Les deux marques représentaient alors 19,7 % et 19,6 % des ventes de smartphones durant ce mois. Nous remarquions parallèlement que l’écart entre les deux sociétés (0,1 point) était aussi moins important qu’au mois d’avril 2020 (2,3 points).

Confirmant cette tendance positive, Huawei a publié ses résultats prévisionnels pour le premier semestre 2020. Un semestre marqué par deux événements. D’abord, la crise sanitaire qui touche progressivement l’ensemble des continents. La Chine a été la première victime du coronavirus, puis l’Europe. Maintenant, l’épidémie touche fortement les États-Unis, l’Amérique centrale, l’Amérique latine et l’Afrique. Ensuite, les sanctions américaines qui se sont durcies. Désormais, l’embargo touche tous les produits incluant une technologie américaine, même les composants produits à l’étranger.

Chiffre d’affaires en progression

Malgré ces conditions difficiles, Huawei présente un bilan en hausse. La firme réalise un chiffre d’affaires de 454 milliards de yuans (57 milliards d’euros) sur les six premiers mois de l’année, en augmentation de 13,1 % par rapport à la même période il y a un an. Cette hausse est cependant moins prononcée qu’au premier semestre 2019 : le chiffre d’affaires de la firme progressait alors de 23,2 %.

La répartition du chiffre d’affaires entre les trois divisions de Huawei est similaire. Huawei Consumer Business Group (les smartphones et autres produits grand public) représente toujours la part la plus importante avec 255,8 milliards de yuans en incluant Honor. Elle prend même plus d’importance encore, puisque son chiffre d’affaires augmente de 15,8 % en un an. Comme pour le chiffre d’affaires du groupe, celui de la division progresse cependant moins fortement.

La division opérateur moins performante

La division opérateur reste la seconde en termes d’importance avec un chiffre d’affaires de 159,6 milliards de yuans. Elle progresse de 8,9 %, malgré la pression exercée par les États-Unis auprès des opérateurs et des gouvernements. Cependant, nous pouvons observer ici l’impact de cette pression : la division opérateur est celle qui progresse le moins. La division entreprise est toujours la moins importante. Elle représente un chiffre d’affaires de 36,3 milliards de yuans. Elle progresse de 15 %.

Le bénéfice net de Huawei au premier semestre 2020 correspond à 9,2 % de son chiffre d’affaires, soit 41,8 milliards de yuans. Cette profitabilité est en hausse par rapport à la même période un an avant, puisque le bénéfice net représentait alors 8,7 % du chiffre d’affaires. Voilà donc un bilan très positif. Mais cela cache aussi de nombreuses incertitudes sur l’avenir de la firme, notamment face à sa capacité à se fournir en composants.