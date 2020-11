Huawei confirmerait bientôt la vente de sa filiale Honor

Huawei se serait déjà débarrassé d'Honor. Il y a quelques jours, le groupe chinois aurait vendu sa filiale à une entreprise de joint-venture détenue par l'Etat chinois. Huawei annoncerait officiellement la nouvelle dans les semaines à venir.

Citant des sources en provenance de Chine, Android Headlines affirme que Huawei a vendu la filiale Honor il y a quelques jours. Victime collatéral de la guerre commerciale initiée par Donald Trump, le groupe chinois a cédé Honor à une firme de joint-venture appartenant au gouvernement chinois dans une nouvelle tentative d'échapper aux restrictions en vigueur.

Cette manoeuvre permettrait en effet à Honor de contourner les sanctions américaines à l'encontre de son ancienne maison mère. Depuis le 15 septembre, des firmes comme Qualcomm, Samsung ou TSMC ne sont plus autorisées à fournir des composants à Huawei. De facto, la division mobile de Huawei est au point mort.

Sur le même sujet : Huawei lancerait sa propre usine de puces en Chine pour contourner les sanctions américaines

Honor et Huawei feraient une annonce autour du 20 novembre 2020

Mais après la revente, Honor serait en mesure de commercer avec des firmes américaines ou des entreprises qui s'appuient sur des technologies venant des Etats-Unis. Honor pourrait notamment commander des puces compatibles 5G auprès de TSMC, le célèbre fondeur de Taiwan, afin de les intégrer à ses smartphones.

Contacté par Android Headlines, Honor a refusé de confirmer les rumeurs de rachat. Néanmoins, la firme chinoise précise “ne pas avoir de commentaire à faire pour le moment”. Si les informations du média étaient fausses, on imagine que la réponse de l'entreprise aurait été bien différente.

D'après les informations du média, Huawei confirmerait la vente de la filiale Honor aux alentours du 20 novembre 2020. Le groupe prépare probablement un communiqué de presse pour annoncer la nouvelle et rassurer tous les utilisateurs d'un smartphone Honor.

Si les informations d'Android Headlines se confirment, l'annonce risque en effet de soulever de nombreuses questions en matière de sécurité, de respect de la vie privée et de service clientèle. On vous en dit plus dès que possible sur l'avenir d'Honor. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Headlines