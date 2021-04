Huawei affirme que les sanctions américaines sont responsables de la pénurie de puces

L'un des responsables de Huawei Liang Hua explique à nos confrères du Figaro que les Etats-Unis ont rompu la confiance indispensable à la chaîne d'approvisionnement mondiale – et portent donc la responsabilité de la pénurie de puces qui frappe de multiples segments industriels depuis plusieurs mois.

L'un des responsables Huawei Liang Hua a accordé une interview au Figaro. Il y dresse le constat selon lequel l'élection de Joe Biden n'a pas changé la posture des Etats-Unis à l'égard de son groupe et de la Chine. Et en profite au passage pour lancer une nouvelle pique à l'égard des responsables politiques américains. Selon lui, en effet, les conséquences des sanctions américaines dépassent largement le cas de Huawei.

Son analyse, c'est que ces sanctions ont rompu la confiance indispensable à la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs – autrement dit les sanctions américaines sont responsables de la pénurie de puces qui frappe de nombreux secteurs de l'industrie depuis plusieurs mois.

Huawei met la pénurie mondiale de composants sur le dos des américains

“Les États-Unis nous ont imposé trois sanctions en deux ans et nous ont inscrits sur une liste noire. Notre stratégie est de supposer que nous allons rester sur cette liste”, estime le responsable. Et d'ajouter qu'il n'a pas constaté d'évolution avec le nouveau gouvernement américain. Il poursuit : “nous estimons que les sanctions américaines ne vont pas les rendre plus forts, ni plus compétitifs. Au contraire, elles ont affaibli les États-Unis et ont brisé la confiance dans la chaîne économique mondiale”.

Plus loin dans l'entretien, Liang Hua va jusqu'au bout de sa pensée : “les sanctions américaines ont désorganisé la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Cela a conduit à des pénuries”.Le responsable explique néanmoins que Huawei sera en mesure de soutenir ses partenaires grâce au stock stratégique de composants que la firme s'est constituée depuis le début des sanctions.

