WhatsApp fait le plein de nouveautés avec cette mise à jour, vos conversations seront encore plus expressives

L’application de messagerie évolue encore avec de nouvelles fonctions pour rendre vos conversations plus expressives. Au programme : emojis qui bougent, stickers animés, sondages illustrés et outils plus pratiques pour les groupes.

WhatsApp continue d’enrichir ses fonctionnalités pour rester l’application de messagerie préférée du grand public. Chaque mois, la plateforme publie un résumé de ses nouveautés. En juin, plusieurs changements viennent s’ajouter aux précédents. Meta poursuit ainsi sa stratégie d’amélioration globale, comme le montre l’arrivée récente des appels vocaux et vidéo sur la version web, ou encore d’une option permettant de choisir la qualité des photos et vidéos reçues automatiquement. L’objectif est clair : rendre les échanges plus simples et plus vivants.

La nouveauté la plus visible concerne les emojis animés, désormais disponibles dans toutes les discussions. Certains bien connus comme le cœur rouge ou le clin d’œil s’animent à l’envoi pour attirer l’attention et dynamiser les conversations. WhatsApp ajoute aussi un outil pour créer des stickers animés à partir de vidéos, une fonction pensée pour ceux qui aiment personnaliser leurs messages. Enfin, les stickers d’avatars sociaux font leur retour : ils combinent votre avatar et celui d’un contact dans une même image, mais ne fonctionnent qu’en discussion privée.

WhatsApp vous permet enfin de créer un groupe sans ajouter personne

Côté organisation, WhatsApp facilite la création de groupes vides, dans lesquels on peut d’abord définir un nom, une image, et partager un lien avant d’y ajouter des membres. L’application permet aussi d’ajouter une légende commune à plusieurs photos ou vidéos envoyées en même temps. Des fonctions qui simplifient la gestion d’événements ou le partage de contenu. Lors des appels, six nouveaux filtres et effets visuels font leur apparition pour rendre les échanges vidéo plus expressifs.

WhatsApp améliore aussi la section “Mises à jour” : les administrateurs de canaux peuvent désormais proposer des sondages illustrés, avec une image pour chaque option. Il est aussi possible de mettre en favori certains contenus pour les retrouver plus facilement. Dans les statuts, les utilisateurs peuvent maintenant mentionner un groupe entier, ce qui envoie une notification à tous les membres. Toutes ces fonctions sont déployées progressivement sur Android et iOS, et présentées en détail sur le site officiel de l’appli.