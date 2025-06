Le jeu vidéo physique est en train de mourir sur Xbox

Les galettes, c'est terminé chez Xbox. Elles se font de plus en plus rares, et quand elles sont proposées, on n'y trouve généralement plus le jeu complet stocké dessus.

Xbox s'intéresse de moins en au moins au marché des jeux physiques, et ce, depuis des années, mais la tendance est encore en train de s'accélérer récemment. Avec la sortie de la Xbox One S All Digital en fin de génération dernière, puis celle de la Xbox Series S pour l'actuelle, toutes dépourvues d'un lecteur de disque, le message était clair. Et on le constate de plus en plus avec la sortie des nouveaux jeux, désormais souvent privés de la fameuse galette.

Dernier coup dur en date pour les amateurs de format physique, The Outer Worlds 2, critiqué par ailleurs pour son prix dispendieux, ne sera disponible que par l'intermédiaire d'un code inséré dans une boîte pour les possesseurs d'une Xbox Series X. Sur PlayStation 5, le titre aura bien droit à une version disque. Rappelons pour ceux qui n'auraient pas suivi que c'est Xbox qui est l'éditeur du jeu, développé par Obsidian.

Xbox délaisse les jeux physiques pour privilégier les abonnements et le démat'

Pour Gears of War Reloaded, il semble pour l'instant n'y avoir aucune version boîte de prévue pour Xbox, même avec un simple code à l'intérieur. Il faudra se tourner vers un achat dématérialisé ou le Game Pass pour profiter du titre. Là encore, les joueurs PS5 sont mieux lotis et bénéficieront d'un disque, qui pourrait même contenir le jeu complet, sans besoin de télécharger une mise à jour day one. C'est de plus en pluis rare de nos jours.

Parmi les futures sorties déjà annoncées, nous savons également que Ninja Gaiden 4 et Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, deux jeux sous l'égide de Microsoft, disposeront d'une version physique Xbox sans CD, mais avec un simple code dans la boîte. La version boîte de Call of Duty Black Ops 7 sera livrée avec un disque, mais qui ne permet pas de lancer le jeu. C'était déjà le cas pour Doom The Dark Ages, dont le disque hébergeait seulement 342 Mo des 85 Go nécessaires pour installer le jeu complet.

Pour Avowed, la situation est encore plus cocasse. L'édition standard du jeu n'a pas eu droit du tout à une sortie en boîte. Une édition premium physique est bien sortie dans les étals, mais avec un simple code du jeu. Bref, Xbox n'est pas l'écosystème recommandé pour les défenseurs de la préservation du jeu vidéo physique. Heureusement que la politique de rétrocompatibilité de la division gaming de Microsoft est au moins l'une des meilleures de l'industrie.