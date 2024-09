Huawei a certifié sa prochaine montre premium avec ces deux nouvelles fonctionnalités avancées

Huawei s'apprête à dévoiler la Watch Ultimate 2, une montre connectée qui apporte des innovations technologiques qui pourraient bien marquer une nouvelle étape dans l'évolution des wearables.

Huawei se prépare à lancer la Watch Ultimate 2, la prochaine évolution de sa gamme de montres connectées haut de gamme. Succédant à la Watch Ultimate, qui avait impressionné par ses fonctionnalités avancées et son design raffiné, cette nouvelle version s’annonce surprenante. La première génération, disponible aussi en version or et titane, se distinguait par sa robustesse, sa résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres et ses capacités de communication par satellite.

La Watch Ultimate 2 va encore plus loin en intégrant des technologies de pointe. Ces informations ont été révélées par le leaker @WHYLAB, qui a repéré les détails dans les certifications du MIIT. La certification du modèle WDS-B19, qui pourrait être commercialisé sous le nom de Huawei Watch Ultimate 2, confirme ces nouvelles fonctionnalités. La technologie UWB permet une communication sans fil à courte portée avec une faible consommation d'énergie. Elle offre une connexion fiable pour les appareils à proximité. Le support SMS par satellite, particulièrement utile en cas d'urgence, permet aux utilisateurs de rester en contact même dans des zones très reculées.

La Huawei Watch Ultimate 2 introduit la technologie UWB pour une connectivité à courte portée améliorée

La Huawei Watch Ultimate 2 succède à un modèle déjà reconnu pour sa durabilité et ses performances, notamment grâce à sa capacité à communiquer par satellite. La première génération permettait déjà d'envoyer et de recevoir des messages via satellite, même sans réseau cellulaire, ce que l'on appelle une communication bidirectionnelle. Cela signifie que, dans des situations d'urgence où le signal est inexistant, vous pouvez non seulement envoyer un texto pour demander de l'aide, mais aussi recevoir une réponse, ce qui est crucial pour rester informé et en sécurité. Avec la Watch Ultimate 2, Huawei améliore encore cette fonctionnalité tout en ajoutant de nouvelles technologies comme l'ultra-wideband (UWB).

Les détails complets de la Huawei Watch Ultimate 2 ne sont pas encore tous connus, mais les améliorations déjà mentionnées suggèrent une évolution notable par rapport à la première version. L'ajout de la technologie UWB et le support SMS par satellite renforcent les capacités de cette montre qui la rendent encore plus polyvalente pour les utilisateurs qui ont besoin de rester connectés dans des environnements difficiles. Le lancement officiel, attendu lors du prochain événement d'automne de la marque, devrait révéler d'autres fonctionnalités.