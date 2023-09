Huawei Watch Ultimate : voici la version en or massif, son prix l’est tout autant

En plus des Watch GT 4, Huawei a révélé une variante de sa montre connectée Ultimate. Avec des éléments en or, c'est un produit de luxe clairement pas à portée de toutes les bourses.



La marque chinoise Huawei a récemment présenté plusieurs produits lors de son événement Fashion Forward. En plus des écouteurs sans fil Freebuds Pro 3, on retient surtout sa nouvelle gamme de montre connectées Watch GT 4. La gamme se veut une alternative plus abordable aux Watch 4 ou Watch 4 Pro. Si vous préférez monter en gamme au contraire, il y a la Huawei Watch Ultimate, première montre connectée permettant l'envoi et la réception de SMS par satellite.

Ce n'est pas encore assez ? Pas de problème. Tournez-vous vers la “Gold Edition”, version ultra luxueuse de l'Ultimate. Comme son nom l'indique, elle est composée d'éléments en or massif. Son cadran en est orné, de même que son bracelet en titane. C'est bien sûr une question de goût, mais de notre point de vue, l'alliance d'or et de noir donne à la montre un aspect premium sans être trop tape-à-l’œil.

La Huawei Watch Ultimate en or et titane coûte très cher, forcément

La fiche technique de la version or est la même que celle de la Watch Ultimate. On retrouve ainsi l'écran de 1,5 pouces avec sa définition de 466 x 466 pixels et une résolution de 331 ppp. La montre connectée est bien sûr certifiée IP68 et 10 ATM. Vous pouvez plonger sous l'eau jusqu'à 100 mètres sans problème. La structure de résistance à l'eau est composée de 16 couches, ce qui assure une protection de l'ordre du micron.

Maintenant que vous savez tout cela, vous vous demandez combien elle coûte cette Huawei Watch Ultimate Gold Edition. Le prix est très élevé bien sûr : 2999 €. Il faut bien ça pour orner son poignet de ce qui est ici autant un bijou qu'une smartwatch. La montre sera disponible à partir d'octobre 2023 en Europe, mais Huawei n'a pas donné de détail. On ne sait pas encore si le lancement sera global ou si certains pays seront servis avant d'autres.