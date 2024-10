Honor travaille sur un smartphone démesuré pliant dans plusieurs directions

Un smartphone avec quatre écrans et quatre charnières pour être plié dans différentes directions, tel est l'appareil aperçu dans un brevet déposé par Honor.

Avec son Magic V3, Honor peut déjà se targuer de proposer le smartphone pliant au format Fold le plus fin du marché. La marque a réussi quelques prouesses de design et n'entend pas s'arrêter là avec de nouvelles innovations pour la conception d'appareils à écran pliable.

Honor a déposé un brevet décrivant un dispositif qui serait capable de se plier dans plusieurs directions, à la verticale comme à l'horizontale. Des croquis partagés par 91mobiles laissent suggérer un ratio presque carré proche de 1:1, avec quatre écrans et quatre charnières, permettant à l'utilisateur de plier et déplier l'appareil à sa guise selon ses besoins.

Un smartphone pliant en trois est aussi attendu chez Honor

Il est difficile de se projeter et d'imaginer les possibilités réelles qui seraient offertes par un mobile de ce type. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un brevet. Rien n'indique que le constructeur ait l'ambition de commercialiser un tel produit dans le futur. Il n'est même pas certain que Honor prévoit de concevoir un prototype basé sur ce brevet dans l'immédiat. Il n'est pas rare que les entreprises brevètent des idées et des technologies “au cas où”, mais qui ne sont au final jamais exploitées.

Il est par contre bien plus probable que Honor imite Huawei avec un smartphone à deux charnières pliant en trois. Nous avons récemment pris en main le Huawei Mate XT pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble ce genre de produit. Si l'on en croit les dernières indiscrétions, Honor veut rester le champion de la finesse et viserait un appareil d'une épaisseur de seulement 10 mm environ une fois replié totalement. Le Mate XT est lui épais de 12,88 mm, ce qui est déjà plutôt fin quand l'on considère que trois couches doivent se superposer.

Les smartphones pliants les plus classiques sont encore un segment niche dans l'industrie mobile. Les smartphones pliants en trois, voire en encore plus de parties, ne sont donc pas prêts de s'imposer. Il faudra convaincre les utilisateurs de l'utilité d'un tel design, et parvenir à proposer des prix compétitifs, alors que le Mate XT est disponible entre 2 580 et 3 090 euros hors taxe en Chine.

