Honor Magic3 : une photo volée montre l’appareil photo juste avant l’annonce

Le Honor Magic3 continue de se dévoiler. Quelques heures avant la présentation officielle, une nouvelle photo volée est apparue sur la toile. On y découvre dans les détails l'appareil photo composé de 5 objectifs. Comme prévu, ce set up ressemble à celui du Mate 40 Porsche Design. En parallèle, Honor a annoncé un partenariat avec IMAX.

Le Honor Magic3 est régulièrement apparu sur la toile au cours des dernières semaines. Plusieurs fuites sont notamment venues lever le voile sur l'immense appareil photo du smartphone. Sur la face arrière, Honor glisse en effet un total de 5 caméras disposées dans une forme hexagonale.

De son côté, Honor n'a pas attendu jusqu'à la présentation officielle pour délivrer les premières informations sur le téléphone. La jeune marque chinoise, désormais indépendante de Huawei, a confirmé la présence d'un SoC Snapdragon 888+ au coeur du flagship.

Certification IMAX, appareil photo 50 mégapixels et design façon Mate 40 Porsche Design

Alors que la présentation approche à grand pas, une nouvelle photo volée, bien plus précise que les précédentes, a été mise en ligne sur Sina Weibo, le réseau social chinois. On y découvre dans les détails le design de l'appareil photo dorsal. Comme on s'y attendait, le Honor Magic3 ressemble beaucoup au Mate 40 Porsche Design, un smartphone premium lancé par Huawei à la fin de l'année dernière. Outre l'appareil photo similaire, on distingue les même lignes que sur le smartphone haut de gamme de Huawei.

D'après les informations partagées par Digital Chat Station, un informateur très actif sur Weibo, Honor mise sur un appareil photo composé notamment d'un objectif principal de 50 mégapixels et d'un périscope de 64 mégapixels avec un zoom optique 3,5x (et zoom numérique 100x).

Peu avant l'annonce, Honor a publié une image officielle montrant que le Magic3 bénéficie d'une certification IMAX Enhanced. Cette certification, jusqu'ici réservée aux téléviseurs, home cinéma et autres accessoires audiovisuels, laisse entendre que le smartphone promet une expérience cinématographique de haut vol, avec notamment de la 4K HDR avec audio DTS.

Pour mémoire, Honor présentera le Magic3 ce jeudi 12 août 2021. La conférence débutera dès 13h30, heure de Paris. On vous en dit plus dès que possible sur le Magic 3. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.