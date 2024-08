Vous avez l'intention de vous offrir le Honor Magic 6 Pro ? Si c'est le cas, il faut savoir que l'excellent smartphone profite d'une belle réduction globale de 50 % par rapport à son prix conseillé. On vous en dit plus dans la suite de l'article.

Orange a décidé de brader le Honor Magic 6 Pro ! À l'occasion d'une vente flash, le smartphone 5G est à 999 euros au lieu de 1299 euros. En plus de la remise immédiate de 300 euros, le téléphone profite d'un bonus de reprise de 150 euros à valoir sur un ancien appareil usagé et d'une offre de remboursement de 200 de la part du constructeur. En cumulant les réductions, le Magic 6 Pro signé revient donc à 649 euros. Pour information, l'ODR Honor est valable jusqu'au 15 août 2024 et les conditions sont à consulter ici.

Considéré comme un smartphone haut de gamme, le successeur du Magic 5 Pro a été officialisé en marge du Mobile World Congress 2024. Du côté de ses points forts, le Honor Magic 6 Pro dispose d'un écran de 6,8 pouces avec une définition de 1280 x 2800 pixels, une résolution à 453 ppp et une fréquence d'affichage à 120 Hz. Le téléphone de la marque chinoise embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 3, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go, le système d'exploitation mobile MagicOS basé sur Android 14 et une batterie de 5600 mAh compatible avec la charge rapide.

Pour la partie APN du téléphone, celle-ci est constituée d'un capteur principal de 50 MP, d'un capteur ultra large de 50 MP, d'un capteur téléobjectif périscope de 180 MP et d'une caméra frontale de 50 MP. Enfin, la connectivité du smartphone inclut notamment un port USB Type-C, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, la norme Wi-Fi 7 et le GPS.