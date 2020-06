Honor 9A : une grande autonomie pour ce smartphone vendu à moins de 150 euros

Honor vient d’annoncer son nouveau smartphone d’entrée de gamme pour le marché Européen. L’Honor 9A est un terminal qui sera vendu 149 euros. A ce prix, il ne faut pas espérer un monstre de puissance, toutefois, la marque chinoise promet tout de même une grande autonomie.

Honor a toujours visé les acheteurs qui ne veulent pas se ruiner avec un smartphone en misant avant tout sur des prix attractifs. Ce nouveau modèle d’Honor 9A épouse parfaitement cette philosophie, puisqu’il sera vendu pour tarif très abordable de 149 euros.

Pour ce prix, il ne faut pas s’attendre à un foudre de guerre. Pour convaincre, Honor mise sur l’autonomie de son produit, qui dispose d’une batterie de 5000 mAh, assez importante pour un smartphone. Honor promet jusqu’à 33 heures d’autonomie en appels et 35 heures en lecteur vidéo. C’est optimiste.

Des caractéristiques modestes

Pour le reste, nous avons une fiche technique très modeste, en adéquation avec le prix proposé par le constructeur. Le 9A est équipé d’une dalle de 6,3 pouces (définition non précisée) au format 20 :9. A l’instar des modèles plus haut de gamme de la marque, une encoche vient se loger en haut de l’écran pour la caméra frontale.

Pas de précision concernant le processeur, Honor restant flou sur le sujet. On sait juste que le téléphone dispose de 3 Go de RAM ainsi que 64 Go de stockage. Un lecteur de cartes microSD est présent afin d’augmenter cet espace (jusqu’à 512 Go). Il ne faudra pas espérer faire de belles photos avec l’Honor 9A, puisqu’il n’embarque qu’un capteur de 13 mégapixels à l’arrière, accompagné d’un capteur grand angle de 5 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels.

Pour le design, Honor reste dans la droite lignée de ce qu’il sait faire. Notons la présence d’un capteur d’empreintes à l’arrière ainsi qu’un poids de 185 grammes. Le smartphone sera livré avec Android 10 et la surcouche Magic UI 3.1. Comme on peut s’y attendre d’un smartphone de la firme Huawei, il ne sera pas livré avec la suite logicielle Google. Pour les applications, il faudra passer sur l’AppGallery, boutique en ligne du constructeur. Le smartphone est disponible en deux couleurs : bleu et noir.

Il est d’ores et déjà disponible sur le site d’Honor et sur le site de la Fnac au prix de 149 euros.