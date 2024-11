Hertz continue de brader ses stocks de Tesla Model 3, il ne veut plus entendre parler de l’électrique

Le divorce entre Hertz et les voitures électriques suit son cours. En effet, le loueur cherche toujours à se débarrasser de ses stocks de Tesla Model 3, quitte à les vendre pour des bouchées de pain.

En 2021, Hertz a été l'un des premiers loueurs à prendre le virage de l'électrique en verdissant massivement son parc auto. Pour espérer prendre de l'avance sur ses concurrents, la société a donc commandé pas moins de 100 000 voitures électriques, chez Tesla et Polestar en majorité.

En soi, l'idée n'était pas foncièrement mauvaise, l'entreprise misant sur le faible coût d'entretien et les économies réalisées sur le carburant pour s'y retrouver. Mais c'était sans compter la dépréciation plus importante des VE, et surtout la politique tarifaire extrêmement agressive de Tesla.

Hertz n'a pas vu venir la forte dépréciation des Tesla

Comme vous le savez peut-être, le prix des Tesla n'a cessé de faire le yo-yo depuis ces dernières années. Et machinalement, la dépréciation des Tesla d'occasion a grimpé en flèche. D'après une étude réalisée par le cabinet américain iSeeCars, la décôte moyenne des Tesla a atteint les 28,9 % entre 2023 et 2024. Soit trois plus que des marques européennes réputées pour leur dépréciation forte comme Maserati ou Alfa Romeo.

Résultat, Hertz s'est retrouvé dans une position catastrophique, avec une perte de 537 dollars par voiture et par mois. Avec une dépréciation de quasiment 89 %, le loueur a enregistré une perte nette de 1,33 milliard de dollars sur le 3e trimestre 2024 ! Et malheureusement pour lui, les 629 millions de dollars de bénéfices effectués sur la même période ne suffiront pas à compenser les pertes.

Pour tenter d'endiguer l'hémorragie, Hertz a donc choisi de vendre en masse ses voitures électriques. En janvier 2024, l'entreprise a mis en vente 20 000 Tesla Model 3 et Model Y. Puis 10 000 véhicules supplémentaires en mai 2024.

Des Model 3 en vente pour moins 20 000 dollars

Et ce lundi 18 novembre 2024, Hertz procède à une nouvelle vague dans l'espoir d'écouler 30 000 modèles d'ici la fin d'année. Et histoire d'attirer un maximum d'acheteurs potentiels, la compagnie américaine n'a pas hésité à brader ses Model 3. Aux Etats-Unis, on peut effectivement acheter une Model 3 du loueur pour moins de 20 000 dollars, soit à peu près 18 000 € !

En déduisant le crédit d'impôt fédéral de 4 000 dollars, la note peut même passer à 14 000 dollars sur les Model 3 les plus kilométrées (soit un peu plus de 13 000 €). Pour les Américains, c'est donc une occasion rêvée pour acquérir une Tesla à un prix ridiculement bas.

Source : Bloomberg