Pour les 20 ans d’Half-Life 2, Nvidia lance une RTX 4080 SUPER personnalisée

Pour l'anniversaire des 20 ans d'Half-Life 2, Nvidia présente des images du remaster Half-Life 2 RTX, qui débarque également sur Steam. Une carte graphique hommage GeForce RTX 4080 SUPER personnalisée a aussi été annoncée, mais il va falloir beaucoup de chance pour se la procurer.

Le 16 novembre prochain marque le 20ᵉ anniversaire de l'un des titres les plus importants de l'histoire du jeu vidéo : Half-Life 2. À cette occasion, nous obtenons des nouvelles sur le développement du remaster, Half-Life 2 RTX. Nvidia annonce également une carte graphique GeForce RTX 4080 SUPER Half-Life 2 personnalisée.

Celle-ci arbore le logo d'Half-Life 2, le code couleur du jeu, avec un ventilateur qui donne la sensation d'être rouillé, et l'incontournable Gordon Freeman, ici dans sa version du remaster RTX. On ne sait pas si ce produit va être commercialisé à l'avenir, mais il sera au moins dans un premier temps possible de la gagner via des jeux concours organisés sur les réseaux sociaux de Nvidia.

Half-Life 2 RTX s'invite sur Steam

Pour participer, vous devez résider en France ou dans un des autres pays éligibles, et avoir plus de 18 ans. Si vous répondez à ces critères, il suffit d'aimer et de commenter l'un des messages présentant la carte graphique publiés par le compte Nvidia de X, TikTok, Facebook et Instagram. Le concours se termine le 21 novembre.

Par ailleurs, Orbifold Studios, qui est constitué de développeurs ayant travaillé sur le projet de mod VR pour Half-Life 2 et qui est au travail sur le remaster du jeu, a ouvert la page Steam d'Half-Life 2 RTX. Il est donc d'ores et déjà possible d'ajouter le jeu à sa liste de souhaits sur la plateforme de Valve. Aucune date ou même fenêtre de sortie n'a par contre été précisée.

Enfin, Nvidia a publié une vidéo d'hommage de cinq minutes à Half-Life 2. On y aperçoit des images d'Half-Life 2 RTX, ainsi que des témoignages des développeurs d'Orbifold Studios. Pour les Verts, cette initiative est un moyen de mettre en avant sa plate-forme open-source RTX Remix, qui permet aux moddeurs de remasteriser d'anciens jeux avec du ray tracing, le DLSS, la technologie de basse latence Reflex, et d'accéder à des outils de texture IA génératifs et de rendu basé sur la physique.