Orange et SFR offrent les appels et les SMS vers l’Ukraine

Orange et SFR prennent des mesures à la suite de la guerre en Ukraine. Afin de permettre à leurs abonnés de rester en contact avec leurs proches ukrainiens, les opérateurs vont offrir tous les appels et les SMS vers le pays d'Europe de l'Est. L'offre des télécoms est cependant limitée dans le temps.

Après des semaines de tension, l'armée russe est entrée en Ukraine. D'après les dernières informations fournies par le gouvernement ukrainien, 198 civils sont morts depuis l'invasion de la Russie. Jusqu'ici, les soldats russes ne sont pas parvenus à s'emparer de Kiev, la capitale du pays.

Aux dernières nouvelles, les troupes du Kremlin rencontrent une résistance plus forte que prévue aux alentours de Kiev. En parallèle, des cyberattaques paralysent les infrastructures ukrainiennes.

Après Free, Orange et SFR font un geste en réaction à la guerre en Ukraine

Dans ce contexte, les Français ayant des proches qui résident en Ukraine sont évidemment inquiets. Tandis que la guerre ravage le pays, Free Mobile a décidé de baisser le prix des appels vers l'Ukraine. Après Free, Bouygues a également annoncé une réductions des prix par le biais de remboursement. Le télécom va “rembourser 50% des coûts des appels et SMS émis depuis les mobiles et box de la France vers l'Ukraine à compter du lundi 21 février et durant au moins un mois”.

De son côté, Orange a annoncé la gratuité de tous les appels et les SMS vers l'Ukraine sur son compte Twitter. “A partir du 25 février, les appels internationaux, SMS et MMS émis depuis les mobiles Orange et Sosh en France Métropolitaine vers les numéros fixes et mobiles ukrainiens seront gratuits”, annonce l'opérateur historique.

Sur son site web officiel, Orange affirme vouloir se mobiliser à la suite de l'invasion russe. L'opérateur souhaite que cette mesure puisse “permettre à ses clients grand public de rester en contact avec leurs proches en Ukraine”. Contrairement au conflit armé initié par la Russie, l'offre d'Orange est limitée dans le temps. Les appels et SMS seront gratuits “pour une durée de 2 semaines”, précise Orange sur son site web.

Inspiré par l'exemple d'Orange, SFR a également annoncé la gratuité des appels et SMS vers les téléphones fixes et mobiles ukrainiens. Cette mesure est entrée en vigueur le 21 février. Elle est valable pour une période de 3 semaines minimum.