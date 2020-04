Guerre commerciale : Washington pourrait exclure China Telecom du marché américain

La guerre commerciale continue : le département américain de la Justice demande dans un communiqué à la FCC d’exclure China Telecom du marché américain. L’opérateur avait pourtant obtenu des autorisations en ce sens en 2007. Plusieurs administrations s’inquiètent du risque pour la sécurité nationale du pays.

En 2007 China Telecom avait obtenu des autorisations qui lui permettaient de fournir « des services de communications internationales aux Etats-Unis ». Or le département américain de la Justice recommande ce jour dans un communiqué à la FCC de lui retirer ces autorisations, excluant de facto l’opérateur du marché américain. Le Department of Justice (DoJ) a pris cette décision au nom du Comité pour la surveillance des participations étrangères dans le secteur des communications des Etats-Unis.

China Telecom, nouvelle « menace pour la sécurité nationale »

Un nouvel organe qui comprend l’équivalent du ministère public ainsi que les responsables des départements Homeland Security (équivalent du ministère de l’Intérieur) et de La Défense. Et qui a désormais pour but de gérer les licences accordées par la FCC aux opérateurs télécom étrangers. Selon le procureur général William P. Barr, China Telecom représente en effet « une menace de sécurité nationale et un problème de sécurité publique« .

Comme pour Huawei, le procureur s’inquiète entre autres du fait que « China Telecom est vulnérable à l’exploitation, l’influence et le contrôle par le gouvernement de chine populaire« . Et relève des déclarations inexactes, notamment autour de l’endroit où sont stockées les données sur ses clients américaines, et les pratiques de l’opérateur en termes de cybersécurité.

Selon le DoJ, le but de cette action est ainsi « d’assurer l’intégrité du système de télécommunications américain ». Le risque d’espionnage est le fil rouge des actions américaines à l’encontre de firmes chinoises depuis le début de la guerre commerciale entre les deux pays. Les tensions sont particulièrement fortes depuis le développement de la pandémie de coronavirus.

Selon Donald Trump, la Chine a tardé à communiquer des données pourtant vitales qui auraient pu aider à endiguer la pandémie. Il est ainsi difficile de ne pas voir dans cette nouvelle exclusion une sorte de riposte dans un contexte bilatéral très dégradé.

Source : ZDNet