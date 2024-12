Grâce à l’IA, cette application vous dit quand vous allez mourir et c’est pour votre bien

Disponible sur Android et iOS, l'application mobile Death Clock calcule votre espérance de vie en fonction de vos habitudes et donne le jour exact où vous allez mourir. Mais c'est une bonne chose en réalité.

Associer durée de vie et technologie est courant. Nous parlons régulièrement des innovations permettant, par exemple, d'augmenter celle des batteries de voitures électriques, ou de certains composants de nos smartphones. Mais ici, il faut prendre l'expression au pied de la lettre puisqu'il s'agit de votre espérance de vie. Récemment sortie sur Android et iOS, l'application Death Clock (littéralement horloge de la mort) propose ni plus ni moins qu’afficher le jour de votre mort.

Passé le côté morbide de la chose, il faut bien admette que posséder cette information a quelques avantages. En théorie, peu importe ce que vous faites entretemps, rien de mortel ne peut vous arriver. Pour parvenir à une estimation plausible, Death Clock se sert d'une IA entraînée sur 1 200 études traitant de la longévité, réunissant au total 53 millions de participants. Le programme ne se contente pas de ça bien entendu.

L'application mobile Death Clock vous donne le jour de votre mort en utilisant l'IA

Lorsque vous ouvrez Death Clock pour la première fois, vous devez répondre à tout un tas de questions sur vos habitudes de vie : sommeil, régime alimentaire, problèmes de santé éventuels, niveau de stress auquel vous êtes confronté, fréquence de la pratique sportive, santé mentale, relations sociales, consommation de tabac ou d'alcool… Ce n'est qu'une fois ces données compilées et analysées que le jour fatidique s'affichera.

Le but n'est pas de vous plomber le moral, mais bien d'indiquer sur quels aspects vous pouvez jouer afin de prolonger votre espérance de vie. Les conseils personnalisés ne sont pas gratuits cela dit : comptez environ 44 € pour un abonnement annuel. Bien évidemment, l'application ne peut en aucun cas se substituer aux professionnels de santé, ce qu'elle précise d'ailleurs très clairement. Reste que voir sa durée de vie augmenter à mesure que l'on améliore ses comportements quotidiens est une excellente source de motivation, et c'est déjà pas mal.